TikTok va lansa în UE un sistem de verificare a vârstei, pe fondul presiunilor pentru restricții mai dure pentru minori

16-01-2026 | 15:53
tiktok
Getty

TikTok va lansa o nouă tehnologie de verificare a vârstei în întreaga Uniune Europeană, pe fondul presiunilor tot mai mari pentru impunerea unor restricţii de tip australian privind accesul copiilor sub 16 ani la reţelele sociale.

Mihaela Ivăncică

Platforma deţinută de ByteDance, alături de alte servicii populare în rândul tinerilor, precum YouTube, se află sub o presiune tot mai mare din partea autorităţilor şi a societăţii civile pentru a identifica mai eficient şi a elimina conturile aparţinând copiilor, scrie The Guardian.

Tehnologia, testată discret în UE în ultimul an, analizează datele de profil, videoclipurile publicate şi diverse semnale comportamentale pentru a estima dacă un cont ar putea aparţine unui utilizator cu vârsta sub 13 ani.

Pe lângă informaţiile declarate de utilizator, sistemul evaluează tipul de conţinut publicat şi alte comportamente manifestate pe platformă.

Potrivit TikTok, conturile semnalate de acest sistem nu vor fi suspendate automat, ci vor fi verificate de moderatori specializaţi, care vor decide ulterior dacă acestea trebuie eliminate.

Compania a precizat totodată că utilizatorii vor putea face apel în cazul în care un cont este şters din greşeală.

Verificarea vârstei în cazul contestaţiilor

În cadrul procedurii de contestare, TikTok oferă mai multe metode de verificare a vârstei, inclusiv estimarea vârstei prin recunoaştere facială realizată de compania Yoti, autorizarea prin card de credit sau prezentarea unui act de identitate aprobat de autorităţi.

Testarea sistemului la nivel european a dus deja la eliminarea a mii de conturi.

Implementarea noii tehnologii are loc în paralel cu o analiză a autorităţilor europene privind modul în care platformele online verifică vârsta utilizatorilor, în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor.

TikTok susţine că soluţia respectă normele privind confidenţialitatea. „Estimarea probabilităţii ca o persoană să aibă sub 13 ani este folosită exclusiv pentru a decide dacă un cont trebuie analizat de moderatori umani şi pentru a îmbunătăţi tehnologia”, a transmis compania într-o postare pe blog.

Reprezentanţii platformei afirmă că această abordare permite protejarea adolescenţilor fără a încălca viaţa privată şi subliniază că siguranţa comunităţii, în special a tinerilor, reprezintă o prioritate.

Alte măsuri pentru protejarea minorilor

Printre alte măsuri de protecţie, TikTok menţionează interzicerea mesajelor directe pentru utilizatorii sub 16 ani, precum şi o limită de 60 de minute pe zi pentru cei sub 18 ani, care nu primesc notificări după ora de culcare.

Meta, compania care deţine Facebook şi Instagram, utilizează la rândul său serviciile Yoti pentru verificarea vârstei utilizatorilor pe Facebook.

În decembrie, Australia a introdus o interdicţie a reţelelor sociale pentru persoanele sub 16 ani. Joi, comisarul australian pentru siguranţă online (eSafety) a anunţat că peste 4,7 milioane de conturi au fost eliminate de pe 10 platforme, printre care YouTube, TikTok, Instagram, Snap şi Facebook, de la intrarea în vigoare a măsurii, pe 10 decembrie.

Gerul se intensifică. Cod galben în cea mai mare parte a României. Vor fi -14 grade ziua

Sursa: The Guardian

