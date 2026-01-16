OpenAI intră pe piața traducerilor automate cu ChatGPT Translate. Sunt disponibile peste 50 de limbi

16-01-2026
chatgpt
Shutterstock

Cel mai nou produs al dezvoltatorului ChatGPT este Translate, un site pentru traduceri cu ajutorul inteligenţei artificiale, care concurează direct cu Google Translate.

ChatGPT Translate este un site dedicat, separat de site-ul şi aplicaţiile ChatGPT, oferind o interfaţă similară celei din Google Translate - există două câmpuri, unul pentru textul introdus de utilizator şi altul pentru traducere.

Pentru textul introdus de utilizator în primul câmp, limba poate fi detectată automat, în vreme ce pentru câmpul de traducere trebuie selectată limba dorită.

Încă de la început, sunt suportate mai bine de 50 de limbi, printre care se numără şi limba română.

Sub zona de traduceri, există o serie de comenzi prin care utilizatorul poate prelucra textul tradus cu ajutorul ChatGPT. De exemplu, traducerea poate fi reformulată pentru a suna mai bine pentru business.

Deşi este o componentă a chatbot-ului cu acelaşi nume, ChatGPT Translate poate fi folosit şi fără ca utilizatorul să fie logat într-un cont ChatGPT.

