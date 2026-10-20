Mohammad Sadiq a vorbit pentru BBC despre dificultățile cu care se confruntă în creșterea familiei sale numeroase, inclusiv despre faptul că îi este greu să își amintească numele tuturor copiilor. El a povestit că uneori îi numără în timpul mesei în familie. Sadiq și soțiile sale au pierdut, de-a lungul anilor, 14 copii, potrivit agenției Khaama.

Sadiq lucrează la un centru de vânzări auto, unde spune că primește aproximativ 1.000 de afghani (AFN) pentru fiecare vehicul vândut. El susține că veniturile sunt insuficiente pentru a acoperi nevoile familiei, motiv pentru care unii dintre copiii săi muncesc pentru a contribui la întreținerea gospodăriei. Unii adună hârtie și plastic pentru a le folosi drept combustibil.

Familia pregătește, în general, două mese pe zi, micul dejun și cina, iar două dintre femei se ocupă de gătit. Iarna, membrii familiei mănâncă împreună în camere, în timp ce vara se adună în curte. Condițiile de dormit sunt înghesuite, uneori șase sau șapte persoane împărțind o pătură subțire.

Condiții dificile de trai pentru familia cu 58 de copii

Reportajul BBC descrie o locuință cu încăperi care nu au uși și ferestre obișnuite, perdelele subțiri fiind folosite în locul ușilor. Spațiul destinat îmbăierii este utilizat și pentru spălarea hainelor și a vaselor, iar uneori chiar și pe post de toaletă.

În ciuda condițiilor dificile, Sadiq spune că a încercat să își trimită copiii la școală, deși costurile educației reprezintă în continuare o provocare.

Sadiq a explicat că scopul său, atunci când a decis să aibă o familie numeroasă, a fost să crească numărul adepților profetului Mahomed.

Cele patru soții ale afganului s-au căsătorit cu el când aveau între 13 și 16 ani

BBC a relatat că cele patru soții ale lui Sadiq s-au căsătorit cu el când aveau vârste cuprinse între 13 și 16 ani. Bărbatul a spus că avea 20 de ani când s-a căsătorit cu prima soție.

Povestea ridică semne de întrebare privind căsătoriile între minori și riscurile pentru sănătate asociate sarcinilor timpurii și repetate. Fetele care se căsătoresc și rămân însărcinate în adolescență se pot confrunta cu riscuri sporite pentru sănătate, în timp ce sarcinile repetate pot afecta suplimentar sănătatea mamelor.

Accesul la servicii medicale rămâne o provocare în anumite regiuni din Afganistan, în special în comunitățile izolate.

Sadiq, care spune că nu știe să citească sau să scrie, a făcut apel la guvern, la organizațiile umanitare și la oamenii de afaceri pentru a-l ajuta să își întrețină familia.

El a mărturisit că are două dorințe principale: ca toți copiii săi să beneficieze de educație și să aibă suficientă mâncare.