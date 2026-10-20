Înaintea reuniunii, secretarul de stat Marco Rubio a respins drept „scandaloase” și „revoltătoare” acuzațiile potrivit cărora ucrainenii își pierd viața pentru că Washingtonul refuză să transmită Kievului informații de alertă timpurie atunci când rușii lansează atacuri.

Prim-ministrul norvegian a declarat că Zelenski este cel care a solicitat Norvegiei și Finlandei vecine să organizeze, la Oslo, o întâlnire cu reprezentanții Statelor Unite și ai aliaților europeni – Franța, Germania, Polonia și Marea Britanie – „într-un moment critic pentru Ucraina”.

Emisarul lui Trump, Steve Witkoff, a venit la Oslo, iar celălalt emisar, Jared Kushner, care ar fi bolnav, s-a alăturat convorbirilor prin videoconferință.

Trump, atac la adresa lui Zelenski

Reporter: „Zelenski spune că de această dată sunteți de partea greșită a istoriei!”

Donald Trump, președintele SUA: „Zelenski a spus asta? Zelenski nu știe ce vorbește! Acest om ar fi trebuit să încheie războiul cu mult timp în urmă și, dacă m-ar fi ascultat, ar fi reușit să obțină un acord mult mai bun și ar fi salvat un milion de oameni dintre cetățenii săi. Să fiu sincer, cred că este timpul ca altcineva să poarte negocieri în numele Ucrainei.”

Reporter: „Domnule președinte, ați convenit să participați la o întâlnire trilaterală cu președinții Putin și Xi pentru a discuta despre Ucraina?”

Donald Trump, președintele SUA: „Nu, dar aș participa. Nu atât de mult pentru Ucraina, pentru că, sincer, Rusia s-a comportat destul de bine în privința Ucrainei. Nu prea au făcut mare lucru.”

Cu doar câteva ore înainte ca Trump să sugereze că Rusia dă dovadă de reținere în război, o dronă rusească a ucis șase persoane, dintre care doi copii, într-un parc din regiunea Harkov. Alți copii au fost răniți. Au continuat atacurile și la Kiev, în regiunea Sumî și la Odesa.

De partea cealaltă, Ucraina se confruntă cu o lipsă critică a interceptoarelor pentru apărarea antiaeriană, care o face vulnerabilă în fața atacurilor cu rachete lansate de Rusia.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Știm că, din păcate, Pentagonul întârzie livrarea rachetelor pentru care partenerii noștri (europeni) au plătit deja prin intermediul programului Lista prioritizată a necesităților Ucrainei. Din câte știu eu, în acest moment, un nou pachet de rachete așteaptă semnătura domnului (Pete) Hegseth.”

Potrivit Kievului, Washingtonul a limitat furnizarea informațiilor care ar permite avertizarea timpurie asupra atacurilor rusești. La Kiev, martorii spun că sirenele de alarmă sună abia după loviturile rusești.

Rubio neagă restricționarea informațiilor

Marco Rubio, secretar de stat al SUA: „Președintele (Trump) a precizat foarte clar că nu a ordonat nicio astfel de modificare, așa că nimic nu s-a schimbat. Absolut nimic. Cred că, în esență, președintele (Trump) este frustrat deoarece, în primul rând, nu îi place să fie învinuit pentru lucruri care nu sunt adevărate, inclusiv pentru acuzațiile potrivit cărora ar fi ordonat cumva întreruperea schimbului de informații. Nu este adevărat.”

Reporter: „Mai transmiteți informații secrete Ucrainei?”

Donald Trump, președintele SUA: „Da, transmitem în continuare informații secrete Ucrainei. Dăm foarte multe Ucrainei. Știi ceva, dăm enorm ucrainenilor, iar ei nu ne dau nimic nouă! Rețineți asta! Le-am dat sute de miliarde de dolari.”

Zelenski mai spune că persistă problemele legate de asigurarea accesului fără restricții la sistemele esențiale Starlink și, mai ales, la varianta de uz militar Starshield, care joacă un rol crucial atât în apărarea, cât și în operațiunile ofensive ale Ucrainei.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Din păcate, continuăm să ne confruntăm cu restricții de viteză ale serviciilor Starlink și Starshield. Încă nu am primit nicio explicație în acest sens, ci doar diverse relatări ciudate, pe care, din păcate, continuăm să le auzim.”

Reporter: „Investigați în vreun fel încetinirea sau întreruperea deliberată a serviciului Starlink în Ucraina? Știți cine a ordonat întreruperea?”

Donald Trump, președintele SUA: „Nu știu cine a fost, dar da, aș vrea să aflu.”