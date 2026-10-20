„Imaginea de ansamblu este de optimism moderat, având în vedere inclusiv perspectivele de creştere economică care au sosit recent şi din partea Fondului Monetar Internaţional, şi din partea Comisiei Europene şi, inclusiv, din discuţiile cu firmele de investiţii mesajul ar fi că, mai probabil, o să avem la anul o creştere economică în jur de 2%. Care este oarecum apropiată de perspectivele de creştere economică şi din Polonia, şi din Ungaria, şi din Cehia. Deci, prin urmare, suntem oarecum cu tendinţa de zonă", a declarat Florian Neagu, director în cadrul Direcţiei de Stabilitate Financiară la Banca Naţională a României (BNR), potrivit Agerpres.

La rândul său, economistul-şef al ING Bank România, Valentin Tătaru, a afirmat că prognozele instituţiilor internaţionale trebuie privite cu prudenţă, întrucât pot fi revizuite.

„Sigur, sunt respectabile, trebuie să le respectăm, dar să nu ne imaginăm cumva că sunt nişte instanţe supreme care ştiu mai multe decât noi, au mai multe informaţii sau lucruri de genul acesta. Astăzi estimează 2 şi peste un trimestru estimează zero. Da, cred că informaţiile sunt mai mult la noi", a spus Valentin Tătaru.

CFA România: „Pentru anul viitor, vedem o reluare ușoară a creșterii”

De asemenea, Alexandra Smedoiu, vicepreşedinte al CFA România, a declarat că România ar putea înregistra anul viitor o creştere economică de 0,5%, apreciind că şi o evoluţie modestă ar putea reprezenta un rezultat pozitiv în contextul actual.

„Pentru anul viitor, vedem o reluare uşoară a creşterii. Cred că este un lucru pozitiv la care să ne uităm, chiar dacă acum ni se pare că, dacă creştem cu 0,5%, este un dezastru. Uităm că venim dintr-o perioadă cu efect de bază. Dacă am plecat de la o bază mică, normal că ratele de creştere au fost mari şi venim din anii în care eram obişnuiţi cu creşteri de două cifre 15%, 12%, 20%. Acum nivelul a ajuns destul de sus încât nu mai suntem în zona aceea de creştere cu două cifre şi vedem ce s-a întâmplat în ultimii ani, că am mers în zona aceasta de 3%, 4%", a spus Alexandra Smedoiu.