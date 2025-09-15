Un bărbat de 77 de ani și-a găsit sfârșitul în munţii austrieci, după ce a căzut în gol 100 de metri

15-09-2025 | 11:27
munte
Un excursionist german în vârstă de 77 de ani a murit după ce a căzut în gol aproape 100 de metri în munţii austrieci din apropierea localităţii Tschagguns, a anunţat poliţia duminică seara, transmite agenţia DPA.

Mihaela Ivăncică

Bărbatul făcea parte dintr-un grup format din nouă persoane care se aflau în excursie pe muntele Mittagspitze.

În timpul coborârii, duminică după-amiază, el s-a împiedicat şi a căzut pe o pantă stâncoasă şi acoperită cu iarbă, suferind leziuni mortale, a precizat poliţia într-un comunicat.

Autorităţile i-au recuperat cadavrul cu ajutorul unui elicopter al poliţiei.

Restul persoanelor din grup au fost nevătămate. 

Sursa: Agerpres

Etichete: munte, deces, austria,

Dată publicare: 15-09-2025 11:27

