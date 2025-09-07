Șoferul care a ars de viu după ce a plonjat cu mașina de pe o pasarelă a Centurii Capitalei s-ar fi sinucis. Ce s-a aflat

Un șofer de 40 de ani a murit carbonizat, după ce a căzut cu mașina 10 metri în gol dintr-un sens giratoriu suspendat de pe Șoseaua de Centură a Capitalei, în zona Berceni.

Autoturismul a lovit mai întâi un parapet, iar la impactul cu solul a luat foc. Pompierii sosiți la fața locului au stins incendiul, însă vehiculul era complet distrus. Polițiștii Serviciului Rutier Ilfov au deschis o anchetă și iau în calcul inclusiv varianta unei sinucideri.

Înainte de ora 8, două apeluri la 112 au anunțat că un BMW arde ca o torță după un salt de pe rondul șoselei de Centură, în zona Berceni.

Comisar Cătălin Baba, serviciul poliției rutiere Ilfov: „Ar fi părăsit partea carosabilă, ar fi intrat într-un parapet pe care l-a rupt, după care a fost proiectat de la înălțime de pe giratoriul suspendat, pe o cale aferentă, la 10 metri dedesubt. La impactul cu solul, a luat foc.”

Pompierii au reușit să stingă focul, însă pentru șoferul încarcerat era prea târziu.

Ipoteza unei sinucideri

Corespondent PROTV: „Pe întreaga porțiune de șosea parcursă de șofer după ce a intrat în rond, nu se vede absolut nicio urmă de frânare, ceea ce îi face pe polițiști să creadă că practic autoturismul a intrat în plin, cu mare viteză, în parapet, iar apoi a căzut pur și simplu de la înălțime.”

Deși carbonizat, cel de la volan a fost identificat de polițiști cu ajutorul unei rude. Bărbatul avea 40 de ani și era agent de pază. Pe contul său de socializare, anchetatorii au găsit o înregistrare mai veche din care reiese că iubea viteza.

Petre Gabriel, unchiul șoferului: „Viteză și nu a pus frână. Probabil era tulburat din dragoste, nu știu. În ce sens tulburat? Se certa mereu cu iubita lui”.

Reporter: Dar ca șofer, avea experiență?

Petre Gabriel, unchiul șoferului: „Vastă, mare de tot. Nu pot să-mi explic decât, poate, Doamne ferește!, să fi făcut-o intenționat.”

Corespondent PROTV: „Pentru a-și da seama ce s-a întâmplat, cum s-a petrecut acest teribil accident de circulație, o echipă de polițiști de la Serviciul Rutier Ilfov face măsurători. Și mai ales încearcă să-și dea seama de producerea accidentului și cum a reușit acest șofer să piardă controlul volanului.”

Trupul va fi supus unei necropsii, care va stabili cauza morții și dacă victima era sub influența unor substanțe interzise. Relevante vor fi și mărturiile apropiaților, dar și eventualele discuții purtate de șofer, inclusiv la telefon, în minutele de dinaintea tragediei. În plus, mașina va fi expertizată tehnic pentru a se stabili viteza cu care circula și dacă avea o defecțiune.

