Un bărbat a ținut patru persoane captive într-un subsol din SUA. Chinurile îndurate de victime. „Este un individ bolnav”

Un bărbat din Carolina de Sud este acuzat că a ținut în captivitate patru persoane în subsolul casei sale, unde le-ar fi supus abuzurilor fizice și le-ar fi furat banii.

Cazul șocant a fost descoperit abia după ce una dintre victime a murit, scrie New York Post.

Donnie Ray Birchfield Jr., în vârstă de 35 de ani, este acuzat că a sechestrat un cuplu căsătorit vulnerabil și două femei cu care se afla în relații romantice, în locuința sa din Lancaster, conform unui mandat citat de Courier Post.

Birchfield ar fi controlat în totalitate viețile celor patru, izolându-i de lumea exterioară, restricționându-le accesul la hrană și la toaletă și supunându-i frecvent la acte de violență.

Ancheta a început după o moarte suspectă

Investigația a fost declanșată pe 25 iulie, când femeia din cuplul căsătorit a fost găsită decedată. Ancheta a arătat că aceasta murise cu o zi înainte, în urma unor abuzuri fizice severe și a lipsei de hrană și îngrijire medicală.

Ulterior, anchetatorii au descoperit că în subsol se mai aflau soțul femeii decedate și celelalte două femei, care erau, de asemenea, ținute împotriva voinței lor. Identitatea victimelor nu a fost făcută publică.

Arestat pe 1 august, Birchfield a fost pus sub acuzare pentru abuz asupra unui adult vulnerabil, patru capete de sechestrare și violență domestică. Ulterior, anchetatorii au adăugat și acuzații de fraudă și exploatare financiară, după ce s-a constatat că bărbatul folosea banii victimelor în interes propriu.

Autoritățile așteaptă rezultatul raportului medico-legal pentru a decide dacă vor fi formulate și alte acuzații, relatează WSOC-TV.

„Este un individ bolnav”, a declarat pentru presă un vecin. „Numai un om cu probleme grave ar putea face așa ceva.”

Potrivit documentelor din instanță, femeia decedată și soțul ei erau considerați adulți vulnerabili, iar Birchfield era oficial îngrijitorul lor. Nu este clar cum s-au cunoscut. Celelalte două femei erau ”implicate emoțional” cu Birchfield — una locuia cu el din septembrie 2024, cealaltă încă din 2015. Nu se știe de când se afla cuplul în locuința bărbatului.

Victimele aveau voie să iasă doar cu acordul agresorului

Victimele aveau voie să iasă din subsol doar cu aprobarea lui Birchfield, iar în paralel acesta le-ar fi furat sume importante de bani.

Birchfield ar fi utilizat cardul de credit al cuplului pentru a cheltui cel puțin 2.000 de dolari în magazine, începând din 2021. În ultimele opt luni, a retras aproape 12.000 de dolari din contul bancar al cuplului pentru a-și achita propriile datorii.

Una dintre femeile implicate a declarat că Birchfield a amenințat-o cu moartea și a spus că îi va face rău ei și familiei sale. Mai mult, i-ar fi mărturisit că știe „cum să scape de un cadavru”, invocând presupuse experiențe anterioare.

Donnie Ray Birchfield Jr. se află în prezent în arest, la Biroul Șerifului din Lancaster County, iar cauțiunea a fost stabilită la 150.000 de dolari.

