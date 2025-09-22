Un bărbat a ținut patru persoane captive într-un subsol din SUA. Chinurile îndurate de victime. „Este un individ bolnav”

Stiri externe
22-09-2025 | 22:37
barbat sua
Lancaster County Detention Center

Un bărbat din Carolina de Sud este acuzat că a ținut în captivitate patru persoane în subsolul casei sale, unde le-ar fi supus abuzurilor fizice și le-ar fi furat banii.

autor
Mihaela Ivăncică

Cazul șocant a fost descoperit abia după ce una dintre victime a murit, scrie New York Post.

Donnie Ray Birchfield Jr., în vârstă de 35 de ani, este acuzat că a sechestrat un cuplu căsătorit vulnerabil și două femei cu care se afla în relații romantice, în locuința sa din Lancaster, conform unui mandat citat de Courier Post.

Birchfield ar fi controlat în totalitate viețile celor patru, izolându-i de lumea exterioară, restricționându-le accesul la hrană și la toaletă și supunându-i frecvent la acte de violență.

Ancheta a început după o moarte suspectă

Investigația a fost declanșată pe 25 iulie, când femeia din cuplul căsătorit a fost găsită decedată. Ancheta a arătat că aceasta murise cu o zi înainte, în urma unor abuzuri fizice severe și a lipsei de hrană și îngrijire medicală.

Citește și
Wole Soyinka
„Răpit și jefuit în România”. Laureatul Nobel Wole Soyinka a povestit experiența traumatizantă cu un taximetrist din aeroport

Ulterior, anchetatorii au descoperit că în subsol se mai aflau soțul femeii decedate și celelalte două femei, care erau, de asemenea, ținute împotriva voinței lor. Identitatea victimelor nu a fost făcută publică.

Arestat pe 1 august, Birchfield a fost pus sub acuzare pentru abuz asupra unui adult vulnerabil, patru capete de sechestrare și violență domestică. Ulterior, anchetatorii au adăugat și acuzații de fraudă și exploatare financiară, după ce s-a constatat că bărbatul folosea banii victimelor în interes propriu.

Autoritățile așteaptă rezultatul raportului medico-legal pentru a decide dacă vor fi formulate și alte acuzații, relatează WSOC-TV.

„Este un individ bolnav”, a declarat pentru presă un vecin. „Numai un om cu probleme grave ar putea face așa ceva.”

Potrivit documentelor din instanță, femeia decedată și soțul ei erau considerați adulți vulnerabili, iar Birchfield era oficial îngrijitorul lor. Nu este clar cum s-au cunoscut. Celelalte două femei erau ”implicate emoțional” cu Birchfield — una locuia cu el din septembrie 2024, cealaltă încă din 2015. Nu se știe de când se afla cuplul în locuința bărbatului.

Victimele aveau voie să iasă doar cu acordul agresorului

Victimele aveau voie să iasă din subsol doar cu aprobarea lui Birchfield, iar în paralel acesta le-ar fi furat sume importante de bani.

Birchfield ar fi utilizat cardul de credit al cuplului pentru a cheltui cel puțin 2.000 de dolari în magazine, începând din 2021. În ultimele opt luni, a retras aproape 12.000 de dolari din contul bancar al cuplului pentru a-și achita propriile datorii.

Una dintre femeile implicate a declarat că Birchfield a amenințat-o cu moartea și a spus că îi va face rău ei și familiei sale. Mai mult, i-ar fi mărturisit că știe „cum să scape de un cadavru”, invocând presupuse experiențe anterioare.

Donnie Ray Birchfield Jr. se află în prezent în arest, la Biroul Șerifului din Lancaster County, iar cauțiunea a fost stabilită la 150.000 de dolari.

Prima mutare din proiectul Santinela Estică. Cum va apăra România sistemul MEROPS de incursiunile Rusiei

Sursa: New York Post

Etichete: SUA, sechestrare,

Dată publicare: 22-09-2025 22:32

Articol recomandat de sport.ro
Câți bani primește câștigătorul "Balonului de Aur"
Câți bani primește câștigătorul "Balonului de Aur"
Citește și...
Tineri arestați după ce ar fi bătut și sechestrat un bărbat din Dâmbovița din cauza unei datorii
Stiri actuale
Tineri arestați după ce ar fi bătut și sechestrat un bărbat din Dâmbovița din cauza unei datorii

Doi tineri, în vârstă de 20 de ani, au fost arestați preventiv în Dâmbovița, după ce ar fi bătut și sechestrat un bărbat de 50 de ani.

„Răpit și jefuit în România”. Laureatul Nobel Wole Soyinka a povestit experiența traumatizantă cu un taximetrist din aeroport
Stiri externe
„Răpit și jefuit în România”. Laureatul Nobel Wole Soyinka a povestit experiența traumatizantă cu un taximetrist din aeroport

Laureat al premiului Nobel, prof. Wole Soyinka a povestit într-un interviu cum a fost sechestrat și jefuit de un șofer de taxi în România. Profesorul venise pentru Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.

Manelistul Gheorghiță Sava, care și-a sechestrat iubita și a încercat să-i dea foc, condamnat la 19 ani de închisoare
Stiri actuale
Manelistul Gheorghiță Sava, care și-a sechestrat iubita și a încercat să-i dea foc, condamnat la 19 ani de închisoare

Cântărețul de manele din București care și-a sechestrat acum doi ani iubita într-o mașină pe care a incendiat-o a fost condamnat la 19 ani și 8 luni de închisoare.

Un român a sechestrat doi oameni într-o farmacie din Italia și s-a deghizat în angajat ca să scape de polițiști
Stiri externe
Un român a sechestrat doi oameni într-o farmacie din Italia și s-a deghizat în angajat ca să scape de polițiști

Un român în vârstă de 46 de ani, aflat în permisie de zi din penitenciarul din Belluno, Italia, a fost arestat după ce a încercat să fure calmante dintr-o farmacie din centrul orașului.

Tânăr de 17 ani, sechestrat în locuința unui bărbat din Mehedinți. Individul l-a legat cu un lanț de picior
Stiri Diverse
Tânăr de 17 ani, sechestrat în locuința unui bărbat din Mehedinți. Individul l-a legat cu un lanț de picior

Un bărbat de 55 de ani din comuna Tâmna a fost arestat preventiv după ce a sechestrat un tânăr de 17 ani, pe care l-a legat cu un lanț pentru a-l împiedica să plece din locuința sa.

 

Recomandări
Prima mutare din proiectul Santinela Estică. Cum va fi apărată România prin sistemul MEROPS de incursiunile Rusiei
Stiri externe
Prima mutare din proiectul Santinela Estică. Cum va fi apărată România prin sistemul MEROPS de incursiunile Rusiei

Sisteme turcești de supraveghere aeriană ar putea fi dislocate curând în România și Polonia. Măsura ar face parte din Santinela Estică, răspunsul NATO la desele incursiuni ale rușilor în spațiul aerian al Alianței.  

Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România
Stiri actuale
Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România

În România, investiții de milioane de lei sunt nefolosite, blocate de greșeli sau de birocrație. Un lot al autostrăzii Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri executate greșit la un pod.

Ministrul Apărării, despre posibilitatea ca Rusia să atace România. ”Abia ține linia frontului cu Ucraina. De unde să aducă?”
Stiri actuale
Ministrul Apărării, despre posibilitatea ca Rusia să atace România. ”Abia ține linia frontului cu Ucraina. De unde să aducă?”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, e de părere că ”e improbabil ca Federaţia Rusă să atace un stat NATO”. El afirmă că înţelege temerile unora dintre români cu privire la război, însă dă asigurări că ”România e o ţară sigură”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Septembrie 2025

45:34

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Septembrie 2025

01:44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28