Tineri arestați după ce ar fi bătut și sechestrat un bărbat din Dâmbovița din cauza unei datorii

Stiri actuale
16-09-2025 | 13:17
Doi tineri, în vârstă de 20 de ani, au fost arestați preventiv în Dâmbovița, după ce ar fi bătut și sechestrat un bărbat de 50 de ani.

autor
Elena Bejinaru,  Marilena Iordache

Motivul, spun polițiștii, era o datorie de 500 de lei. Potrivit anchetatorilor, cei doi suspecți erau supărați tare că individul, fost angajat al lor, a făcut mai multe cumpărături fără să plătească la magazinul din sat.

Lua alimente și băutură, iar sumele datorate erau înregistrate într-un caiet. Bărbatul ar fi susținut la magazin că produsele, în valoare de 500 de lei, vor fi achitate de patronii lui. Când au aflat acest lucru, tinerii l-ar fi bătut bine, apoi l-ar fi urcat cu forța într-o autoutilitară și ar fi demarat în trombă.

Totuși, omul a reușit să scape după câteva sute de metri, sărind din mașină.

Suspecții sunt cercetați acum pentru comiterea a două infracțiuni: loviri și alte violențe și lipsire de libertate. Deja sunt arestați preventiv, pentru 30 de zile.

Sursa: Pro TV

Etichete: dambovita, tineri arestați,

Dată publicare: 16-09-2025 13:16

