„Răpit și jefuit în România”. Laureatul Nobel Wole Soyinka a povestit experiența traumatizantă cu un taximetrist din aeroport

Stiri externe
12-09-2025 | 15:15
Wole Soyinka
IMAGO

Laureat al premiului Nobel, prof. Wole Soyinka a povestit într-un interviu cum a fost sechestrat și jefuit de un șofer de taxi în România. Profesorul venise pentru Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.

autor
Mihai Niculescu

„Trebuia să rămân peste noapte în București și apoi să fac un drum până la Sibiu. Și astfel m-am încurcat cumva. Când aeroportul s-a golit, m-am îndreptat spre taxi”, a început Soyinka în interviul acordat acum câteva zile publicației „The Nigeria Lawyer”, în Lagos.

El a participat la FITS la invitația președintelui Adunării Generale a UNESCO, ambasadorul Simona-Mirela Miculescu, în calitate de oaspete de onoare, pentru a primi o stea pe Walk of Fame.

Jefuit cu POS-ul

De îndată ce a aterizat la București la ora 12:10 noaptea, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Scriitorul de 91 de ani a ratat întâlnirea cu grupul care îl aștepta la aeroport. A luat apoi un taxi în direcția Novotel, un hotel din București, unde urma să petreacă noaptea înainte de a pleca spre Sibiu, a doua zi dimineață.

Dar șoferul, care aparent făcea parte dintr-o grupare criminală, l-a dus pe Soyinka într-un loc mizerabil, pustiu, unde l-a jefuit prin intermediul unui aparat POS, forțându-l să-i dezvăluie codul PIN.

Citește și
Nigerian
Turistul păcălit de un taximetrist în București este laureat al Premiului Nobel. Câți bani i-a luat până la Otopeni

„Așadar, m-am urcat în taxi, iar șoferul a condus până când am ajuns într-un loc. Era aproape ora 1 noaptea. Credeam că suntem la hotel. Apoi a scos aparatul POS. A urmat o conversație

Oricum, concluzia este că am fost practic răpit, jefuit și abandonat în acest loc ciudat. A trebuit să introduc codul fără să văd POS-ul, deoarece acest bărbat îl ascundea. Insista: „Introduceți codul PIN, introduceți codul PIN” Această scenă a durat între 25 și 30 de minute în taxi. Introduceam intenționat un cod PIN greșit, pentru a câștiga timp, sperând că vor ieși oameni, poate din hotel sau care se plimbau pe acolo. Era unul dintre momentele acelea în care nimeni nu voia să iasă. Locul în care mă aflam era complet pustiu. Niciun semn” a relatat profesorul nigerian.

„Nu am descoperit că nu era un hotel decât când am coborât, în sfârșit. Încă încercam să câștig timp, sperând că va ieși cineva din hotel, poate pentru a fuma o țigară, chiar și un muncitor stradal. Așa că a devenit o încleștare de voință în interiorul mașinii, aproape de violență – el se întreba cine eram, ce eram, iar eu câștigam timp, sperând că va veni cineva. Și atunci îmi imaginam tot felul de lucruri. De ce m-a lăsat în acest loc anume? Era o zonă a bandelor? Să spunem că era o situație ciudată și nu foarte confortabilă. În cele din urmă, în acea noapte, am ajuns la hotel. Am fost luat cu mașina și dus la Sibiu”, a povestit Soyinka.

„Ceva suprarealist”

„Chiar și acum, când vă povestesc, există un anumit aspect al acelei aventuri nefericite pe care mi-e foarte greu să-l cred. Ireal. Are ceva suprarealist”,a mai spus profesorul.

Deși, potrivit lui, organizatorii festivalului au fost șocați, iar poliția a făcut tot ce a putut pentru a-l captura pe individ, el nu a mai aflat nimic după aceea.

Soyinka a spus că se aștepta ca ei să-l aducă pe individ în fața lui pentru o confruntare. Dar păreau mai preocupați să ascundă cât mai mult posibil întregul eveniment, susține el.

„Și apoi a fost acest melodramatism periculos care a planat asupra întregului loc. Așa că am urmărit cum încercau să gestioneze situația. Anumite aspecte m-au deranjat enorm, pe care le-am expus în următoarea ediție a seriei Intervention, pe care Bookcraft o va publica foarte curând.”

„Nu m-am obosit să-mi verific contul”

Soyinka a spus că, deși este afectat, nu este vorba despre ce a pățit el, ci despre întreaga noțiune de crimă și pedeapsă împotriva individului și comunității.

„Pentru mine, nu doar eu, ca individ, am fost agresat și amenințat cu adevărat. A fost întreaga comunitate. Nu m-am obosit să verific contul meu pentru a vedea dacă banii au fost rambursați”, a remarcat Soyinka, adăugând că problema era mai mult decât banii furați: „Acesta este aspectul cel mai puțin important. Nu că mi-ar plăcea să pierd bani. Dar pentru mine este mult mai puțin important.”

Soyinka a mai spus că există suficiente indicii care arată că nu a fost vorba numai despre acest individ, ci de o rețea care acționa sub acoperirea unui serviciu oficial de taxi. Această rețea vâna în mod evident vizitatori străini.

„Deci, problema nu este încă rezolvată. Am scris despre ea pentru a mă descărca. Dar este o problemă foarte importantă”, a încheiat profesorul Soyinka.

Scriitorul, păgubit de 400 de euro

Șoferul de taxi care l-a păcălit, pe Aeroportul „Henry Coandă”, pe scriitorul nigerian Wole Soyinka, a fost identificat de polițiști.

Dramaturgul de 91 de ani, a plătit pe 26 iunie, cu cardul, 400 de euro pentru o cursă de la Otopeni până la un hotel din centrul Capitalei. Ulterior, cei din anturajul său au sunat la 112, iar a doua zi taximetristul a fost identificat cu ajutorul camerelor de supraveghere. Acum, individul este cercetat pentru înșelăciune.

Sursa: Pro TV

Etichete: inselaciune, taximetrist, nigeria, scriitor,

Dată publicare: 12-09-2025 15:07

