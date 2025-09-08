Manelistul Gheorghiță Sava, care și-a sechestrat iubita și a încercat să-i dea foc, condamnat la 19 ani de închisoare

08-09-2025 | 19:17
Cântărețul de manele din București care și-a sechestrat acum doi ani iubita într-o mașină pe care a incendiat-o a fost condamnat la 19 ani și 8 luni de închisoare.

Ovidiu Oanță

Își va executa pedeapsa într-o unitate de maximă siguranță.

Fosta parteneră a scăpat atunci ca prin minune, după ce STS-ul a localizat-o rapid, iar polițiștii au eliberat-o în ultima clipă.

Gheorghiță Sava, cunoscut cântăreț de manele, a primit vestea condamnării definitive în spatele gratiilor, unde a ajuns încă din februarie 2023.

Atunci, băut și drogat cu cocaină, după cum l-au acuzat procurorii Parchetului Capitalei, a încercat să își omoare iubita.

Cântărețul, acum în vârstă de 47 de ani, a urcat la volanul mașinii femeii și, după o ceartă monstru cauzată de gelozie, a închis-o în portbagaj. Apoi, deși avea permisul suspendat, a gonit la marginea Bucureștiului și ar fi dat foc mașinii. Femeia a reușit să sune la 112, iar trei agenți de poliție au salvat-o în ultimul moment.

Cătălin Chircă, purtătorul de cuvânt al STS: ”Operatorul STS a auzit pe fundal o situație conflictuală și a alertat imediat poliția. Operatorul STS i-a transmis un SMS cu un link pe care să-l acceseze pentru a putea transmite către sistemul 112 coordonatele geografice ale telefonului de pe care a sunat. Deoarece mașina în care era sechestrată se afla în mișcare, coordonatele geografice au fost transmise în timp real”.

Agent Ion Adelin Vlădaia, Brigada Rutieră: "Colegul meu a văzut mașina, a scos lanterna s-a uitat haide spre mașină, ne-am dus în fața portierei stânga, eu și cu colegul meu. Am bătut în geam, poliția nu a răspuns nimeni. Deodată a ieșit fum. Se auzea din spate ceva din portbagaj, sunt aici, ne-am dus repede la portbagaj, am extras pe doamna, am luat stingătorul și am aplicat la stingerea incendiului".

Agent Principal Ionuț Tălăiban, Brigada Rutieră: "Femeia era în stare de șoc, nu-mi aduc aminte exact ce a spus.... ceva de genul scoteți-mă de aici. Mor!"

Agent Pătrașcu Victor Ionuț, Brigada Rutieră: "Comunica cu noi, ne-a transmis datele cu privire la conducătorul auto, numele acestuia, ținuta pe care o purta și vârsta. Ne-a arătat și o fotografie a dânsului".

Acuzat de tentativă de omor, lipsire de libertate în mod ilegal, conducere sub influența alcoolului și a substanțelor interzise, Gheorghiță Sava a fost condamnat de ambele instanțe.

Impresionați de drama femeii care a văzut moartea cu ochii, judecătorii Curții de Apel București au ținut să îi dea manelistului o lecție pe care să nu o uite toată viața lui.

Așa că i-au majorat pedeapsa pentru acuzația de tentativă de omor de la 11 ani la 14. În plus, magistrații au majorat și daunele morale pe care trebuie să i le plătească victimei. De la 30 de mii de euro, la 50 de mii.

Manelistul Gheorghiță Sava era deja condamnat definitiv pentru loviri și alte violențe, dar cu suspendare. Așa că i-a fost reactivată condamnarea și, în final instanța de apel i-a stabilit o pedeapsă totală de 19 ani și 8 luni.

Sursa: Pro TV

