Un român a sechestrat doi oameni într-o farmacie din Italia și s-a deghizat în angajat ca să scape de polițiști

Un român în vârstă de 46 de ani, aflat în permisie de zi din penitenciarul din Belluno, Italia, a fost arestat după ce a încercat să fure calmante dintr-o farmacie din centrul orașului.

Înarmat cu un cuțit, a sechestrat doi oameni, apoi a încercat să scape de polițiști deghizându-se în angajat, relatează Il Dolomiti.

Alarma a fost dată de un farmacist din Belluno, după ce individul, deja condamnat și eliberat parțial, a intrat în farmacie înarmat cu un cuțit. Sub amenințare, l-a forțat pe farmacist să-i dea mai multe calmante. În acel moment a intrat și un client, iar ambii au fost ținuți înăuntru mai multe minute, sub presiunea agresorului, care devenea tot mai agitat.

Farmacistul a profitat de o clipă de neatenție a agresorului și a reușit să apeleze numărul de urgență 112, alertând poliția. O patrulă a ajuns rapid la fața locului.

Pentru a încerca să-i păcălească pe agenți și să evite controlul, bărbatul a îmbrăcat un halat de farmacist. Cu toate acestea, a fost recunoscut, imobilizat și dus la secția de poliție.

Cuțitul folosit în timpul atacului a fost confiscat, iar pe baza ordinului emis de autoritatea judiciară, românul a fost dus înapoi în penitenciarul din Belluno, fiind acuzat de jaf calificat și răpire de persoane.

