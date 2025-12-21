Un bărbat a murit în timp ce se afla în vacanță în Muntenegru, după ce a căzut din telescaun. Soţia lui a fost rănită

21-12-2025 | 19:48
telescaun schi
Un turist german a murit după ce a căzut din telescaun în nordul Muntenegrului, în urma unui accident produs sâmbătă, au anunţat duminică autorităţile locale, citate de dpa.

 

Mihaela Ivăncică

Soţia bărbatului a fost şi ea rănită în accidentul de sâmbătă, a declarat la televiziunea locală primarul oraşului Zabljak, Rados Zugic.

Cuplul mergea cu un telescaun în zona de schi Savin Kuk din apropiere de Zabljak, în munţii Durmitor, când două scaune au intrat în coliziune din motive încă neclare, au relatat media locale.

Bărbatul de 34 de ani a căzut din telescaun de la o înălţime de 70 de metri, a relatat ziarul Pobjeda, citând surse neprecizate.

Soţia sa de 30 de ani a fost rănită şi a fost blocată în telescaun până când a fost salvată în urma unei intervenţii de urgenţă.

Procurorul care răspunde de anchetă a dispus ca serviciul de transport cu telescaunul să fie închis imediat după accident. Cel puţin alţi trei turişti au fost blocaţi în telescaun timp de mai multe ore până când au ajuns la ei echipele de salvare.

Nicio informaţie nu era disponibilă duminică privind posibilele cauze ale accidentului.

Parchetul a anunţat că va efectua o anchetă exhaustivă.

"Insistăm asupra unei anchete exhaustive şi transparente pentru a stabili cine este vinovat", a spus primarul Rados Zugic.

Staţiunea montană Zabljak, aflată la circa 80 km nord de capitala Podgorica, este populară în rândul turiştilor pentru drumeţii şi schiat. Aflată la o altitudine de 1.450 de metri, este localitatea aflată la cea mai mare altitudine din regiune.

Sursa: Agerpres

deces, muntenegru, telescaun

Dată publicare: 21-12-2025 19:48

