Muntenegru avansează pe calea spre aderarea la UE prin închiderea a cinci noi capitole de negociere

16-12-2025 | 16:03
UE și Muntenegru au anunțat închiderea provizorie a cinci noi capitole de negociere pentru aderarea țării la blocul comunitar.

 

autor
Ioana Andreescu

„UE salută progresul Muntenegrului prin închiderea astăzi a încă cinci capitole. Aceasta înseamnă că au fost închise, în total, 12 capitole de negociere, ceea ce reprezintă un progres semnificativ pe drumul țării către integrarea europeană”, a declarat, într-un comunicat, ministrul danez pentru afaceri europene, Marie Bjerre, în numele președinției rotative daneze a Consiliului UE.

Închiderea celor cinci noi capitole – domenii în care o țară candidată la aderare trebuie să își adapteze legislația și politicile – a avut loc după cea de-a 24-a reuniune a Conferinței de Aderare cu Muntenegru, desfășurată marți, la care, pe lângă Marie Bjerre, au mai participat comisarul european pentru extindere, Marta Kos, și prim-ministrul muntenegrean, Milojko Spajić.

Ce capitole au fost închise

Concret, Muntenegru a închis provizoriu negocierile de aderare privind capitolele referitoare la dreptul de stabilire și libertatea de prestare a serviciilor, libera circulație a capitalurilor, dreptul societăților comerciale, agricultură și dezvoltare rurală și pescuit.

Astfel, Muntenegru are închise provizoriu 12 din cele 33 de capitole pe care țara le-a deschis în negocierile de aderare la UE.

Potrivit principiilor de negociere aprobate de Conferința de Aderare, acordurile încheiate în timpul negocierilor nu pot fi considerate definitive până la atingerea unui acord global privind toate capitolele, astfel încât UE le va putea reevalua dacă va considera oportun să o facă.

Perspectivele aderării Muntenegrului la UE

Prim-ministrul muntenegrean a sărbătorit faptul că țara sa „a depășit o treime din obiectiv” și și-a exprimat intenția de a continua negocierile de aderare în anul următor „cu speranță și entuziasm”.

„Intrăm în 2026 cu mare speranță și entuziasm pentru un an și mai bun, mai concentrat, cu mai multă cooperare interinstituțională, încredere și diplomație, datorită cărora vom întâmpina anul următor cu satisfacția muncii bine făcute”, a declarat șeful executivului de la Podgorița, într-un mesaj publicat pe rețeaua socială X.

Comisarul Kos a subliniat, în noiembrie, că Muntenegru, care a solicitat să adere la UE în 2008 și a primit statutul de stat candidat în 2010, este candidatul „cel mai bine poziționat” pentru a se integra în UE.

Tot în noiembrie, Comisia Europeană a semnalat posibilitatea de a se „încheia negocierile de aderare înainte de încheierea anului 2026”, deși a subliniat că, pentru a atinge acest obiectiv, „este esențial să se mențină un progres constant în reforme și să se obțină un consens politic larg și durabil”.

„Atât timp cât ritmul reformelor se menține, Muntenegru este pe drumul cel bun pentru a atinge acest obiectiv ambițios”, a apreciat executivul de la Bruxelles.

Sursa: Agerpres

16-12-2025 16:03

