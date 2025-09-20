Un bărbat a murit după ce a căzut dintr-un balon cu aer cald. Tragedia a avut loc în West Sussex

După o căutare, cadavrul său a fost găsit într-un câmp, în jurul orei 13:50. Identificarea oficială nu a avut încă loc, iar moartea nu este considerată suspectă. Se pare că acesta se afla într-un zbor de la Billingshurst la Dunsfold, Surrey, scrie The Independent.

„Poliția a fost chemată în urma unei sesizări privind un bărbat care a căzut dintr-un balon cu aer cald în apropiere de Newpound Common, Wisborough Green, puțin după ora 9:20, vineri (19 septembrie). În urma unei căutări ample, cadavrul bărbatului a fost găsit, din păcate, într-un câmp, la ora 13:50. Căutarea a fost efectuată de ofițeri din cartier, drone ale poliției, ofițeri de căutare și câini. Bărbatul făcea parte dintr-un grup de persoane care se aflau într-un zbor cu balonul de la Billingshurst la Dunsfold. Poliția nu a identificat încă oficial bărbatul. Se desfășoară o anchetă cu privire la circumstanțele incidentului, iar în acest moment incidentul nu este tratat ca suspect.”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din Sussex.

