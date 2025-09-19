Un bărbat a murit după ce o armă de vânătoare s-ar fi descărcat accidental într-un autoturism parcat, în Satu Mare

Un bărbat de 40 de ani din Gherța Mică a murit, marți seara, după ce a fost împușcat accidental în zona gâtului, în timp ce se afla pe bancheta din spate a unui autoturism parcat la o pensiune din Călinești-Oaș.

La data de 18 septembrie a.c., ora 23.13, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați despre faptul că un bărbat ar fi fost împușcat accidental, în timp era într-un autoturism care se afla în parcarea unei pensiuni din localitatea Călinești-Oaș.

Din primele verificări a reieșit faptul că un bărbat de 29 de ani, din localitatea Drăgușeni, în timp ce se afla în autoturism, ar fi manipulat o armă de vânătoare care se afla în mașină, moment în care aceasta s-ar fi declanșat accidental și l-ar fi împușcat pe un bărbat de 40 de ani, din localitatea Gherța Mică, în zona gâtului, care se afla pe bancheta din spate a vehiculului, provocându-i decesul.

Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Negrești-Oaș.

La fața locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare, formată din polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului Investigații Criminale și Serviciul Criminalistic pentru a stabili toate împrejurările și circumstanțele evenimentului.

