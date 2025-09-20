Un bărbat a murit înjunghiat din cauza unui teren în Țăndărei. Conflictul a pornit de la doi frați care nu se puteau înțelege

20-09-2025 | 08:54
Un bărbat a fost înjunghiat mortal, iar altul a fost rănit într-un scandal izbucnit în localitatea Țăndărei, din Ialomița.

Dan Oprea

Conflictul a pornit de la doi frați, care se certau din cauza unui teren. Aceștia și-au chemat prietenii, iar cele două grupuri s-au luat la bătaie, pe stradă.

Cinci persoane au fost implicate. Indivizii au fost despărțiți în cele din urmă de polițiștii chemați de urgență la fața locului.

Bărbatul înjunghiat a fost dus de urgență la spital, însă nu a mai putut fi salvat.

