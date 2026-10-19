În locul recompensei, bărbatul i-a cerut un singur lucru: ajutor pentru a-și găsi un loc de muncă, scrie Leggo.

Potrivit publicației L’Arena, întâmplarea a avut loc miercuri, 14 octombrie, în Legnago, provincia Verona. Giorgio Franchini, fost angajat al unei bănci, plecase cu bicicleta pentru a face cumpărături. Ajuns la casă, a constatat că își pierduse portofelul, în care avea aproximativ 30 de euro, două carduri de credit, un card de debit, cardul de sănătate și cartea electronică de identitate.

Bărbatul s-a întors pe traseul parcurs, încercând să găsească portofelul. Între timp, Abdeljalil El Himer, un muncitor marocan în vârstă de 46 de ani, l-a observat pe asfalt.

După ce a verificat conținutul, El Himer a presupus că portofelul fusese aruncat după ce cineva furase din el. A privit fotografia de pe actul de identitate și a început să caute proprietarul printre trecători.

Dacă nu ar fi reușit să-l găsească, intenționa să predea portofelul poliției.

A refuzat recompensa și i-a înmânat CV-ul

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc în apropierea podului Fior di Rosa. Franchini a observat un bărbat care stătea pe loc și, întrebat ce caută, i-a explicat că își pierduse portofelul. El Himer a zâmbit, l-a scos din jachetă și i l-a înapoiat.

Recunoscător, pensionarul a încercat să-i ofere cei 30 de euro găsiți în portofel. Muncitorul a refuzat însă banii. Potrivit relatării lui Franchini pentru L’Arena, acesta a fost nevoit să-i strecoare suma în buzunar.

El Himer avea însă o altă rugăminte pentru omul pe care tocmai îl ajutase: „Ajutați-mă să-mi găsesc un loc de muncă.” Odată cu aceste cuvinte, i-a înmânat și CV-ul său.

De opt luni își caută un loc de muncă în Italia

În spatele gestului se află povestea unui om care încearcă să-și construiască un viitor mai bun pentru familia sa. Abdeljalil El Himer locuiește de cinci ani în Legnago și a lucrat ca muncitor în construcții, tâmplar și zilier în agricultură, însă a avut parte doar de contracte sezoniere.

În Maroc, lucra în domeniul prelucrării lemnului alături de fratele său. Soția și cei trei copii au rămas în țara natală, iar el speră să le poată oferi condiții de viață mai bune.

Deși a apelat la agenții de recrutare și a mers personal la firmele din zonă pentru a-și găsi un loc de muncă, eforturile sale nu au dat rezultate până acum.