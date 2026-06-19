Incidentul a avut loc joia trecută, spre seară. Cei doi prieteni ieşeau de la o sală de sport şi se îndreptau spre casă când au observat un portofel abandonat pe trotuar. După ce l-au ridicat, au constatat că în interior se aflau documente personale, mai multe carduri bancare şi o sumă considerabilă de bani, potrivit FanPage.

Fără să ezite, adolescenţii s-au deplasat la sediul Poliţiei din Udine, unde au predat portofelul şi au explicat poliţiştilor unde şi în ce condiţii l-au găsit.

Datorită documentelor aflate în interior, oamenii legii au reuşit să identifice rapid proprietara. Femeia s-a prezentat la sediul poliţiei şi a constatat cu uşurare că nu lipsea nimic din portofel, nici banii şi nici cardurile.

Pe 17 iunie, şeful Poliţiei din Udine, Pasquale Antonio De Lorenzo, i-a primit personal pe cei doi adolescenţi pentru a le mulţumi.

Acesta a descris gestul lor drept „o faptă demnă de laudă, expresia celui mai înalt spirit civic” şi a subliniat importanţa promovării unor astfel de exemple pozitive, mai ales într-o perioadă în care tinerii ajung adesea în atenţia publică din motive negative.

La finalul întâlnirii, comisarul le-a oferit celor doi un obiect simbolic din partea Poliţiei de Stat şi a adresat felicitări familiilor acestora pentru educaţia oferită. Oficialul şi-a exprimat speranţa că gestul celor doi adolescenţi va deveni un exemplu pentru alţi tineri.