„PST a confirmat că, în acest caz, am reţinut o persoană în apropierea casei lui Høiby”, a declarat purtătorul de cuvânt al PST, Eirik Veum, pentru AFP, potrivit News.ro.

Potrivit avocatului lui Marius Borg Høiby, bărbatul a intrat în casă şi l-a împins. „Lui Høiby i s-a părut neplăcut şi nesigur să fie abordat în propria casă, unde ar trebui să se simtă în siguranţă”, a declarat avocatul Alexander Greaker pentru tabloidul Se og Hør Son.

Tânărul îşi ispăşeşte pedeapsa în arest la domiciliu

Regele Haakon şi regina Mette-Marit se aflau, se pare, acasă, la câteva sute de metri distanţă, în momentul incidentului, potrivit ziarului.

Născut dintr-o relaţie anterioară căsătoriei lui Mette-Marit cu Haakon, Marius Borg Høiby a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru două violuri şi alte 32 de capete de acuzare, inclusiv violenţă împotriva unei foste partenere. El a fost achitat de alte două presupuse violuri.

De la mijlocul lunii iulie, tânărul în vârstă de 29 de ani îşi ispăşeşte pedeapsa în arest la domiciliu, în aşteptarea audierii de apel programate pentru februarie.