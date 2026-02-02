Potrivit Associated Press, Marius Borg Hoiby a fost arestat duminică seara, fiind acuzat de agresiune, amenințări cu un cuțit și încălcarea unui ordin de restricție, a transmis poliția într-un comunicat.

Autoritățile au solicitat patru săptămâni de detenție, pe motivul riscului de recidivă. Avocații săi nu au putut fi contactați imediat pentru a formula un punct de vedere.



Marți, el urmează să fie judecat la tribunalul districtual din Oslo. Actul de acuzare include 38 de capete de acuzare, printre care viol, abuz într-o relație intimă împotriva unei foste partenere, acte de violență împotriva unei alte persoane și transportul a 3,5 kilograme de marijuana. Alte acuzații includ amenințări cu moartea și încălcări ale codului rutier.



Høiby a fost supus unei anchete amănunțite de când a fost arestat, de mai multe ori, în 2024 pentru diverse acuzații de încălcări ale legii. El a fost pus sub acuzare în august, dar a rămas în libertate până duminică, în așteptarea procesului.

Høiby este fiul prințesei moștenitoare Mette-Marit dintr-o relație anterioară și fiul vitreg al moștenitorului tronului, prințul moștenitor Haakon. El nu are niciun titlu regal și nici funcții oficiale.

Acuzațiile la adresa sa sunt:

patru presupuse violuri între 2018 și noiembrie 2024;

presupuse acte de violență și amenințări împotriva unei foste partenere între vara anului 2022 și toamna anului 2023;

două presupuse acte de violență împotriva unei partenere ulterioare

încălcări ale unui ordin de restricție.

Echipa de apărare a lui Høiby a declarat că el „neagă toate acuzațiile de abuz sexual, precum și majoritatea acuzațiilor privind violența”.

Haakon a declarat săptămâna trecută că el și Mette-Marit nu intenționează să participe la proces și că familia regală nu intenționează să comenteze în timpul procedurilor. El a subliniat că Høiby nu face parte din casa regală și că, în calitate de cetățean al Norvegiei, are aceleași responsabilități și drepturi ca toți ceilalți. El a spus că este încrezător că toate părțile implicate vor face procesul cât mai ordonat, corect și echitabil posibil.



Deși membrii familiei regale sunt în general populari în Norvegia, cazul Høiby a aruncat o umbră asupra imaginii lor. Procesul începe tocmai în momentul în care mama sa se confruntă cu o nouă anchetă privind contactele sale cu Jeffrey Epstein.



Publicarea ultimei serii de documente din dosarele Epstein a aruncat o lumină nefavorabilă asupra lui Mette-Marit. Acestea conțineau câteva sute de mențiuni despre prințesa moștenitoare, care deja în 2019 a declarat că regretă că a avut contacte cu Epstein, au afirmat mass-media norvegiene.



Documentele recent publicate, care includ schimburi de e-mailuri cu Epstein, au arătat că Mette-Marit a împrumutat o proprietate a lui Epstein în Palm Beach, Florida, pentru câteva zile la începutul anului 2013, iar casa regală a confirmat că a făcut acest lucru prin intermediul unui prieten comun, a raportat postul de televiziune NRK.



Într-o declarație trimisă prin e-mail de casa regală, Mette-Marit a spus că „trebuie să-și asume responsabilitatea pentru faptul că nu a investigat mai amănunțit trecutul lui Epstein și pentru că nu și-a dat seama mai devreme ce fel de persoană era acesta”.



„Regret profund acest lucru și este o responsabilitate pe care trebuie să o asum. Am dat dovadă de lipsă de discernământ și regret că am avut vreun contact cu Epstein”, a spus ea. „Este pur și simplu jenant”.



Ea și-a exprimat „profunda simpatie și solidaritate” față de victimele abuzurilor lui Epstein.



Contactele lui Mette-Marit cu Epstein și procesul Høiby nu sunt singurele surse de publicitate negativă pentru familia regală a Norvegiei. Afacerile surorii lui Haakon, prințesa Märtha Louise, au atras critici repetate. În 2024, cam în același timp în care cazul Høiby făcea senzație, ea s-a căsătorit cu un șaman american autoproclamat, Durek Verrett.

