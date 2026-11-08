Decizia, anunţată vineri de directorul general Elon Musk, marchează retragerea companiei dintr-unul dintre cele mai ambiţioase proiecte ale sale şi accelerarea orientării către vehicule autonome şi robotică, transmite Reuters, potrivit News.ro.

Musk a explicat că reducerea producţiei Cybertruck va permite Tesla să extindă fabricarea modelului Cybercab, un robotaxi autonom pe care îl consideră esenţial pentru viitorul companiei. Nu este însă clar dacă producţia Cybertruck va fi transferată într-o altă fabrică sau va fi eliminată definitiv.

Cybertruck nu a reuşit să atingă obiectivele

Lansat comercial la sfârşitul anului 2023, Cybertruck nu a reuşit să atingă obiectivele ambiţioase stabilite de Musk. Tesla a vândut anul trecut doar 20.237 de unităţi în SUA, în scădere cu 48% faţă de cele 38.965 comercializate în 2024, potrivit Kelley Blue Book. La începutul producţiei, Musk anticipase vânzări anuale de 250.000 de vehicule.

Modelul s-a confruntat cu probleme repetate de calitate şi siguranţă, care au determinat 11 campanii de rechemare în service. Designul neobişnuit, cu muchii ascuţite şi caroserie din oţel inoxidabil, a limitat şi posibilităţile de comercializare în Europa, unde normele privind protecţia pietonilor împiedică omologarea vehiculului.

”Nu are sens să continui producţia atunci când modelul nu îşi atinge obiectivele”, a declarat Andy Palmer, fost director general al Aston Martin. Analistul Felipe Munoz a subliniat însă că dificultăţile Cybertruck reflectă şi cererea redusă pentru pickupurile electrice pe piaţa americană, problemă cu care se confruntă inclusiv Ford.

Decizia vine într-o săptămână dificilă pentru Musk, după ce majoritatea candidaţilor republicani pe care i-a susţinut financiar au pierdut alegerile pentru Congresul SUA. Companiile sale se confruntă cu presiuni bursiere şi cu perspectiva unor reglementări mai stricte, în urma victoriei democraţilor.

Noua prioritate a Tesla

Noua prioritate a Tesla este Cybercab, un vehicul autonom cu două locuri, fără volan, pedale sau oglinzi retrovizoare. Compania a început să ofere curse contra cost cu o flotă limitată de astfel de vehicule în Austin, în septembrie, dar autorităţile americane verifică în continuare respectarea standardelor federale de siguranţă.

Potrivit autorităţilor din Texas, aproximativ 570 dintre cele peste 1.200 de robotaxiuri Tesla care operează în stat sunt modele Cybercab, restul fiind în principal Model Y. Deşi Tesla declară o capacitate de producţie instalată de peste 125.000 de unităţi Cybercab, programul se află încă într-o etapă incipientă şi este puţin probabil să compenseze rapid volumele pierdute prin reducerea producţiei Cybertruck.

Musk a descris Cybertruck drept ”cel mai bun vehicul produs vreodată de Tesla”, dar a recunoscut că decizia marchează ”sfârşitul unei ere”.