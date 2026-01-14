Un român de 19 ani a fost arestat în Italia după ce a încercat să iasă dintr-un supermarket cu marfă de peste 2.300 de euro

14-01-2026 | 16:23
furt roman como
Polizia di Stato

Poliția din Como, Italia, a arestat marți după-amiază un tânăr român în vârstă de 19 ani, fără adăpost și care nu a fost niciodată înregistrat în Italia, pentru tentativă de furt calificat.

Aura Trif

În jurul orei 15:30, un echipaj de poliție a fost trimis la un supermarket de pe Via Carloni din Como, după ce agentul de pază l-a reținut pe autorul unui furt de bunuri, potrivit poliției.

Tânărul a avut și un complice

Polițiștii au discutat cu agentul de securitate și l-au preluat pe suspect, un tânăr român de 19 ani. Împreună cu un complice care a reușit să fugă, acesta a intrat în supermarket și a umplut un cărucior cu produse cosmetice și aparate de ras electrice de marcă, în valoare de aproximativ 2.380 de euro. Ulterior, a încercat să evite casa de marcat de tip self-service, profitând de deschiderea temporară a barierei metalice automate.

După ce bunurile sustrase au fost returnate magazinului, tânărul a fost dus la sediul poliției pentru identificare. Verificările efectuate au arătat că acesta nu figurează în evidențele poliției, confirmând faptul că nu a fost niciodată înregistrat oficial în Italia.

În urma plângerii depuse de proprietarul supermarketului, tânărul de 19 ani a fost arestat pentru tentativă de furt calificat, iar după informarea procurorului de serviciu, s-a dispus reținerea acestuia în celulele arestului poliției, în așteptarea judecării în procedură de urgență, programată pentru astăzi, la ora 11:30.

Indiferent de soluția instanței, Biroul pentru Imigrări și Divizia de Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției din Como au deschis deja un dosar în vederea luării unor eventuale măsuri administrative împotriva acestuia.

Sursa: Polizia di Stato

