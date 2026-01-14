David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător din Europa în 2025

Stiri Sport
14-01-2026 | 14:45
David Popovici

David Popovici a fost ales cel mai bun înotător din Europa în 2025, el câştigând ancheta European Aquatics, prin care au fost stabiliţi cei mai valoroşi înotători de pe continent.

autor
Lorena Mihăilă

În 2025, Popovici a câştigat aurul mondial la 100 m liber şi 200 m liber, dar şi aurul continental la U-23, în aceleaşi probe. Tot la U-23, el a obţinut medalia de bronz la 50 m liber.

În plus, este deţinătorul recordului european la 100 m liber.

Alături de David Popovici mai erau nominalizaţi Hubert Kos (Ungaria), Leon Marchand (Franţa). Lukas Mertens (Germania) şi Maxime Grousset (Franţa).

lia manoliu
Ministerul Dezvoltării finanțează reabilitarea bazinelor de la Complexul „Lia Manoliu”. David Popovici a făcut multe sesizări

La feminin, marea câştigătoare este olandeza Marrit Steenbergen.

Tavan prăbușit într-o sală de clasă de la un colegiu din Botoșani. Un elev a fost rănit

Sursa: News.ro

Etichete: David Popovici, inotator, record mondial,

Dată publicare: 14-01-2026 14:45

