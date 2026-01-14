David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător din Europa în 2025
David Popovici a fost ales cel mai bun înotător din Europa în 2025, el câştigând ancheta European Aquatics, prin care au fost stabiliţi cei mai valoroşi înotători de pe continent.
În 2025, Popovici a câştigat aurul mondial la 100 m liber şi 200 m liber, dar şi aurul continental la U-23, în aceleaşi probe. Tot la U-23, el a obţinut medalia de bronz la 50 m liber.
În plus, este deţinătorul recordului european la 100 m liber.
David Popovici is voted the men’s swimmer of the year! ????#EuropeanAquatics #Swimming pic.twitter.com/4gnMmSTlZn— European Aquatics (@EuroAquatics) January 14, 2026
Alături de David Popovici mai erau nominalizaţi Hubert Kos (Ungaria), Leon Marchand (Franţa). Lukas Mertens (Germania) şi Maxime Grousset (Franţa).
La feminin, marea câştigătoare este olandeza Marrit Steenbergen.
Sursa: News.ro
14-01-2026 14:45