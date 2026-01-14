Forumului Economic Mondial: Lumea „pe marginea prăpastiei”, cu tarifele, conflictele globale și AI în topul riscurilor

14-01-2026 | 15:43
Forumul Economic Mondial, Davos, Elvetia

Rivalitățile globale pentru putere și blocajele strategice se află în fruntea listei celor mai severe riscuri pe termen scurt până în 2026, potrivit Raportului privind riscurile globale al Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, publicat miercuri.

Vlad Dobrea

Jumătate dintre directorii de companii și alți lideri intervievați spun că se așteaptă la o perioadă turbulentă în următorii doi ani, iar doar 1% cred că vor urma vremuri calme, arată raportul. Imaginea de ansamblu descrie o lume care „stă pe marginea prăpastiei”.

Raportul, realizat pe baza unui sondaj în rândul a 1.300 de lideri din guverne, mediul de afaceri și alte organizații, surprinde o schimbare majoră de context, în care „confruntarea geo-economică” urcă pe primul loc în lista îngrijorărilor pentru business în următorii doi ani. Aceasta este alimentată de intensificarea competiției și de utilizarea instrumentelor economice ca arme — tarife vamale, reglementări, lanțuri de aprovizionare și restricții de capital. WEF avertizează că acest fenomen ar putea duce la o contracție semnificativă a comerțului global.

Îngrijorări pe termen scurt

 

Este vorba în mare măsură despre conflicte armate între state și îngrijorările legate de acestea. Aproape o treime dintre respondenții noștri sunt foarte preocupați în 2026 de ce înseamnă acest lucru pentru economia globală și, în esență, pentru starea lumii”, a declarat Saadia Zahidi, director general al WEF, într-un interviu pentru CNBC.

Potrivit raportului, îngrijorările legate de riscurile economice pe termen scurt au înregistrat cea mai accentuată creștere dintre toate categoriile analizate.

„Cresc temerile privind o încetinire economică, inflația ridicată și posibile bule de active, în condițiile în care statele se confruntă cu niveluri ridicate ale datoriei și cu piețe volatile”, a scris Zahidi în raport.

Cel mai mare broker de asigurări din lume, Marsh — care miercuri s-a rebranduit din Marsh McLennan — este partener WEF în analiza riscurilor globale.

„Nu este un moment al unei mari crize globale, ci un moment al policrizelor”, a declarat CEO-ul Marsh, John Doyle, într-un interviu exclusiv pentru CNBC.

Doyle a enumerat printre provocările actuale pentru companii războaiele comerciale, conflictele culturale, revoluția tehnologică rapidă și impactul fenomenelor meteo extreme.

„Este foarte mult de gestionat pentru mediul de afaceri”, a spus el.

Dezinformarea și manipularea

 

Dezinformarea și manipularea informațiilor ocupă locul al doilea în topul riscurilor pe termen scurt, urmate de polarizarea socială — adică adâncirea diviziunilor dintre grupuri cu poziții puternic opuse. Inegalitatea este identificată drept cel mai important risc interconectat pe următorii 10 ani.

Toate aceste evoluții creează obstacole serioase în calea cooperării necesare pentru a gestiona șocurile economice, concluzionează raportul.

Problema care a urcat cel mai rapid în clasament este riscul unor consecințe negative ale inteligenței artificiale. Acesta a trecut de pe locul 30 în topul riscurilor pe termen scurt anul trecut, pe locul cinci în clasamentul riscurilor pe termen lung din acest an.

De exemplu, înlocuirea forței de muncă prin automatizare ar putea duce la creșteri masive ale inegalității veniturilor, la adâncirea diviziunilor sociale, la scăderea consumului și la cicluri vicioase de contracție economică și nemulțumire socială, pe fondul unor câștiguri majore de productivitate, arată raportul WEF.

Dezvoltarea accelerată a învățării automate și a calculului cuantic, care tind să convergă, creează un context „supraîncărcat”, ce „ar putea duce la situații în care oamenii pierd controlul”, avertizează raportul.

Deși, pe termen scurt, riscurile de mediu au fost „clar deprioritizate”, potrivit Saadiei Zahidi, fenomenele meteo extreme rămân principala preocupare a liderilor intervievați pentru următorul deceniu.

Pierderile globale asigurate cauzate de dezastre naturale sunt estimate să ajungă la 107 miliarde de dolari în 2025, depășind pragul de 100 de miliarde de dolari pentru al șaselea an consecutiv — o creștere abruptă față de începutul anilor 2000.

Sursa: CNBC

