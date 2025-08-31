Un băiat de 14 ani a mărturisit că a provocat intenționat unele incendii devastatoare din Portugalia. Motivul este uimitor

Un băiat de 14 ani a recunoscut într-o discuție cu poliția că a provocat în mod deliberat mai multe incendii forestiere în Portugalia, mergând cu scuterul în zone împădurite și folosind chibrituri pentru a aprinde focul.

autor
Cristian Matei

Ofițerii cred că el ar putea fi responsabil pentru incendiile din Seidões, Ardegão și Arnozela.

Minorul ar fi acționat din furie și frustrare, având în vedere rezultatele școlare slabe și lipsa evidentă a relațiilor sale sociale, a precizat poliția judiciară națională, Polícia Judiciária, într-un comunicat citat de Euronews, adăugând că nu este exclusă posibilitatea ca băiatul să fi acționat ca parte a unui grup.

Poliția a lansat o anchetă după ce incendii de pădure au izbucnit în mod repetat în aceleași zone.

„În perioada de vară, aceste parohii au fost sistematic devastate de incendii de pădure, uneori zilnic, provocând îngrijorare în rândul populației locale și consumând mai multe hectare de pădure”, se arată în comunicatul poliției.

Poliția judiciară din Braga, care a efectuat ancheta, a predat cazul Parchetului, care îl va trimite apoi la Tribunalul pentru familie și copii.

Până la 20 august, poliția arestase deja 52 de persoane suspectate de incendiere. Datele, compilate de agenția de știri Lusa, arată că majoritatea arestărilor au avut loc în luna august.

Incendiul din regiunea Vinhais, sub control

Serviciile de urgență au anunțart că vineri dimineață mai erau încă 97 de incendii în Portugalia, dar majoritatea sunt sub control și în curs de stingere.

Incendiul din regiunea Vinhais este, potrivit rapoartelor, singurul care este încă activ și reprezintă un pericol. Peste 400 de pompieri, 140 de vehicule și șase avioane au fost mobilizate în zonă pentru a combate incendiul, vineri.

Incendiul, care a izbucnit marți dimineață, este activ pe trei fronturi, dintre care unul este dificil de accesat. Însă pe celelalte două fronturi, „cea mai mare parte a perimetrului său este sub control”, a declarat pentru agenția de știri Lusa un comandant regional al agenției de protecție civilă.

Temperaturile au scăzut în ultima săptămână, ajutând eforturile de stingere a incendiului.

Cu toate acestea, Institutul Portughez pentru Mare și Atmosferă (IPMA) a plasat în continuare întregul interior și sudul țării în alertă maximă pentru riscul foarte ridicat de incendii forestiere.

Sursa: Euronews

