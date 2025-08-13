Un bărbat din Portugalia a murit după ce partenera lui „obeză” a căzut peste el în timp ce se ridica din pat

Un bărbat din Portugalia a murit „asfixiat” după ce partenera sa „obeză” s-a împiedicat, a căzut peste el și nu a mai reușit să se ridice.

Victima avea 59 de ani și a fost identificată doar de presa locală. Avea constituție firavă și a murit în locuința sa din cartierul rezidențial Campanhã, la periferia orașului Porto, scrie Daily Mail.

Femeia, cu un an mai în vârstă și cântărind peste 100 kg, s-ar fi dezechilibrat când s-a ridicat din pat pentru a ajunge lângă partenerul ei, care se afla întins pe podea. Vecinii, alertați de strigătele femeii, după ce aceasta a rămas blocată între pat și perete, au venit în ajutorul cuplului în primele ore ale dimineții de luni.

Presa locală scrie că femeia a fost descrisă de vecini ca fiind „obeză”.

Aceștia au reușit să o ridice de pe bărbat, dar el era deja inconștient când pompierii și paramedicii au sosit la fața locului. Din păcate, manevrele de resuscitare aplicate de paramedici nu au avut succes.

Poliția a investigat incidentul, dar a exclus orice suspiciune de omor, concluzionând că a fost un accident neobișnuit. „A fost încadrat drept asfixie accidentală. Evident, este o moarte foarte neobișnuită, dar nu a existat nicio intenție criminală. Totul s-a întâmplat după ce femeia s-a împiedicat, încercând să se apropie de soțul ei, care era întins pe podea”, a declarat o sursă apropiată anchetei.

Partenera bărbatului a primit sprijin psihologic. Cei doi locuiau împreună de mai mulți ani, dar nu erau căsătoriți oficial.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













