Portugalia cere ajutor Europei pentru incendiile devastatoare. 3.500 de pompieri luptă cu 10 focare majore

Stiri externe
17-08-2025 | 07:08
incendiu portugalia
AFP

Portugalia, la fel ca Spania, a cerut, de asemenea, ajutor din partea Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie.

autor
Sabrina Saghin

Aproximativ 3 500 de pompieri lucrează în prezent în Portugalia, încercând să controleze 10 incendii majore. Prima victimă a fost înregistrată vineri: un voluntar a murit în nord-vestul ţării.

Incendiile care afectează în prezent peninsula iberică sunt cele mai grave din ultimii ani. Institutul forestier portughez raportează că 139 000 de hectare de vegetaţie au fost distruse în ţară de la începutul anului, dintre care 64 000 numai în ultimele două zile.

În Spania, aproximativ 157 000 de hectare au dispărut în fum, dintre care aproximativ jumătate numai în luna august.

Sâmbătă, 19 incendii erau active în nord-vestul Spaniei, care a primit ajutor din partea Franţei şi Italiei.

Citește și
spania
Trei oameni au murit în incendiile din Spania. Flăcările au dus la închiderea a șapte autostrăzi

Sursa: News.ro

Etichete: pompieri, Portugalia, incendii,

Dată publicare: 17-08-2025 07:08

Articol recomandat de sport.ro
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Citește și...
Incendii puternice au cuprins 9 cimitire din Dolj, de Sfânta Maria. 500 de hectare au ars și zeci de cruci au fost distruse
Stiri actuale
Incendii puternice au cuprins 9 cimitire din Dolj, de Sfânta Maria. 500 de hectare au ars și zeci de cruci au fost distruse

În Dolj, 9 cimitire din tot atâtea localități au căzut pradă incendiilor pornite de la candelele lăsate aprinse de credincioși, vineri, de Sfânta Maria.

Trei oameni au murit în incendiile din Spania. Flăcările au dus la închiderea a șapte autostrăzi
Stiri externe
Trei oameni au murit în incendiile din Spania. Flăcările au dus la închiderea a șapte autostrăzi

E dezastru în Spania, din cauza celor mai grave incendii forestiere din ultimele două decenii. Cel puțin 3 persoane au murit și peste 9.000 au fugit din calea focului.

Mai multe incendii au izbucnit în zone turistice populare din Grecia, foarte căutate și de români
Stiri externe
Mai multe incendii au izbucnit în zone turistice populare din Grecia, foarte căutate și de români

Mai multe incendii au izbucnit marţi în mai multe zone turistice populare din Grecia, iar Ministerul pentru Protecţie Civilă a emis al doilea cel mai ridicat nivel de alertă privind incendiile.

Recomandări
Trump, spulberat de presă: Lecție de măiestrie a fostului ofițer de informații Putin care manipulează un narcisist egocentric
Stiri externe
Trump, spulberat de presă: Lecție de măiestrie a fostului ofițer de informații Putin care manipulează un narcisist egocentric

Am vorbit despre scenariile posibile și implicațiile lor pentru Ucraina și pentru întreaga regiune. Haideți acum să aflăm cum se văd aceste evoluții direct din Statele Unite.

Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”
Stiri externe
Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”

Volodimir Zelenski se va întâlni luni cu Donald Trump la Washington după ce președinții Statelor Unite și Rusiei au plecat din Alaska fără un acord privind Ucraina.

Weekendul prelungit a adus zeci de mii de turiști pe munte, unde aglomerația s-a resimțit pe șosele și în stațiuni
Stiri Turism
Weekendul prelungit a adus zeci de mii de turiști pe munte, unde aglomerația s-a resimțit pe șosele și în stațiuni

Este un weekend extrem de aglomerat la munte, iar asta înseamnă inevitabil și multe intervenții ale salvamontiștilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 August 2025

30:03

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12