Un angajat al Ambasadei Rusiei în Cipru găsit mort în biroul său și un oligarh rus dispărut la Limassol, în aceeași zi

Stiri externe
12-01-2026 | 19:45
diplomat rus
Shutterstock

Un angajat al ambasadei Rusiei în Cipru a fost găsit decedat în biroul său, autopsia relevând că moartea sa nu a survenit din cauze naturale, fiind vorba probabil de un suicid, a declarat luni pentru AFP o sursă a poliției cipriote.

 

autor
Cristian Anton

Potrivit media ruse Aghentstvo, moartea acestuia a survenit în aceeași zi în care cunoscutul om de afaceri rus Vladislav Baumgertner, care locuia de ceva timp la Limassol, a dispărut în mod misterios.

Corpul angajatului diplomatic a fost descoperit joia trecută, iar poliția cipriotă a fost chemată de ambasadă, însă agenților nu li s-a permis să intre în incinta clădirii pentru a face cercetării la fața locului, au relatat media locale.

Corpul neînsuflețit al angajatului ambasadei ruse, a cărui identitate nu fusese inițial dezvăluită, a fost predat poliției în curtea misiunii diplomatice ruse.

Potrivit cotidianului cipriot în limba greacă Phileleftheros, poliției i s-a comunicat doar că bărbatul era rus și că acesta s-a sinucis și a lăsat o scrisoare.

Citește și
kremlin
Delir la Moscova după ce americanii au capturat petrolierul rus „Marinera” în Atlantic. Ce acuză rușii

Ambasada, însă, nu a prezentat această scrisoare poliției cipriote, spunând că a trimis-o la Moscova, potrivit sursei citate de AFP.

Autoritățile cipriote ”se pare că au fost informate despre incident cu o întârziere de câteva ore”, a relatat ziarul.

Zi plină pentru Moscova: un diplomat mort și un oligarh dispărut

Cipru, membru al Uniunii Europene, găzduiește de ani de zile o numeroasă comunitate rusă.

Ambasada Rusiei în Cipru a confirmat luni decesul angajatului său, indicând că încearcă să rezolve problema repatrierii corpului acestuia, potrivit Gazeta.ru.

”Cu profundă tristețe anunțăm decesul colegului nostru, angajatul ambasadei A.V. Panov, survenit la 8 ianuarie 2026. Moartea sa este o tragedie profund personală pentru familia și prietenii săi”, se arată într-o postare a ambasadei Rusiei din Nicosia pe contul său oficial de Telegram.

Este vorba de Aleksei Panov, secretarul III al ambasadei ruse din Cipru, precizează Aghentstvo.

Cauza oficială a decesului acestuia nu a fost dezvăluită. Ministerul rus de Externe nu a comentat încă incidentul.

În legătură cu acest incident, Aghentstvo indică faptul că decesul diplomatului rus a survenit după dispariția în aceeași zi a oligarhului rus Vladislav Baumgertner, care își avea reședința la Limassol.

Poliția cipriotă a declanșat cercetări cu privire la dispariția ”misterioasă” a lui Baumgertner, care nu a mai fost văzut din 7 ianuarie. Ultima dată, semnalul telefonului său a fost înregistrat în zona de coastă cu o pantă abruptă, nu departe de satul Pissouri de lângă Limassol, conform aceleiași media ruse.

Răspunsul lui Trump după ce a fost întrebat dacă ar ordona capturarea lui Putin. Ce a recunoscut public, fără ezitare

Sursa: Agerpres

Etichete: mort, ambasada rusiei, oligarh rus, cipru, disparut, angajat,

Dată publicare: 12-01-2026 19:45

Articol recomandat de sport.ro
Așa arată cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”
Așa arată cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”
Citește și...
Un cetățean polonez a călătorit pe frontul din Ucraina pentru că nu credea că războiul există. A murit torturat de ruși
Stiri externe
Un cetățean polonez a călătorit pe frontul din Ucraina pentru că nu credea că războiul există. A murit torturat de ruși

Un bărbat polonez ar fi murit, cel mai probabil în urma torturii, în orașul rus Taganrog, în 2023, după ce a călătorit în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia pentru a verifica personal dacă războiul există.

Delir la Moscova după ce americanii au capturat petrolierul rus „Marinera” în Atlantic. Ce acuză rușii
Stiri externe
Delir la Moscova după ce americanii au capturat petrolierul rus „Marinera” în Atlantic. Ce acuză rușii

Ministerul rus al Transporturilor denunţă miercuri, într-un comunicat, folosirea forţei de către Marina americană împotriva petrolierului rus M/V Bella 1 - redenumit Marinera - în ape internaţionale, cu care a pierdut legătura, relatează Le Monde.

Reacția Germaniei după ce Medvedev a propus capturarea cancelarului Merz, după modelul Maduro. Ce exclude Berlinul
Stiri externe
Reacția Germaniei după ce Medvedev a propus capturarea cancelarului Merz, după modelul Maduro. Ce exclude Berlinul

Berlinul l-a criticat pe fostul președinte rus Dmitri Medvedev după ce acesta a descris o posibilă capturare a cancelarului Friedrich Merz ca fiind o „răsturnare de situație”, excluzând în același timp măsuri suplimentare de securitate.

CIA contrazice Rusia: „Ucraina nu a vizat o reședință a lui Putin, în ciuda acuzațiilor Kremlinului” - surse
Stiri externe
CIA contrazice Rusia: „Ucraina nu a vizat o reședință a lui Putin, în ciuda acuzațiilor Kremlinului” - surse

CIA, agenţia de informaţii a SUA, a evaluat că Ucraina nu a vizat o reşedinţă folosită de preşedintele rus Vladimir Putin în recentul atac cu drone din nordul ţării, potrivit oficialilor americani.

Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”
Stiri externe
Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, informează DPA.

Recomandări
Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii
Stiri Politice
Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că, săptămâna viitoare, Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

PRO TV anunță încheierea formatului La Măruță începând cu 6 februarie 2026!
Stiri Mondene
PRO TV anunță încheierea formatului La Măruță începând cu 6 februarie 2026!

PRO TV va încheia difuzarea unuia dintre cele mai longevive formate ale sale: La Măruță.

Radu Miruţă, despre ajutorul de 50 de milioane euro dat de România Ucrainei: Banii ajung în bugetul NATO, SUA îi distribuie
Stiri Politice
Radu Miruţă, despre ajutorul de 50 de milioane euro dat de România Ucrainei: Banii ajung în bugetul NATO, SUA îi distribuie

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a afirmat, luni, că cei 50 de milioane de euro cu care România contribuie ajung în bugetul NATO, prin mecanismul PURL, iar Statele Unite ale Americii livrează echipamente militare Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Ianuarie 2026

45:08

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Ianuarie 2026

01:47:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59