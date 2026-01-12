Un angajat al Ambasadei Rusiei în Cipru găsit mort în biroul său și un oligarh rus dispărut la Limassol, în aceeași zi

Un angajat al ambasadei Rusiei în Cipru a fost găsit decedat în biroul său, autopsia relevând că moartea sa nu a survenit din cauze naturale, fiind vorba probabil de un suicid, a declarat luni pentru AFP o sursă a poliției cipriote.

Potrivit media ruse Aghentstvo, moartea acestuia a survenit în aceeași zi în care cunoscutul om de afaceri rus Vladislav Baumgertner, care locuia de ceva timp la Limassol, a dispărut în mod misterios.

Corpul angajatului diplomatic a fost descoperit joia trecută, iar poliția cipriotă a fost chemată de ambasadă, însă agenților nu li s-a permis să intre în incinta clădirii pentru a face cercetării la fața locului, au relatat media locale.

Corpul neînsuflețit al angajatului ambasadei ruse, a cărui identitate nu fusese inițial dezvăluită, a fost predat poliției în curtea misiunii diplomatice ruse.

Potrivit cotidianului cipriot în limba greacă Phileleftheros, poliției i s-a comunicat doar că bărbatul era rus și că acesta s-a sinucis și a lăsat o scrisoare.

Ambasada, însă, nu a prezentat această scrisoare poliției cipriote, spunând că a trimis-o la Moscova, potrivit sursei citate de AFP.

Autoritățile cipriote ”se pare că au fost informate despre incident cu o întârziere de câteva ore”, a relatat ziarul.

Zi plină pentru Moscova: un diplomat mort și un oligarh dispărut



Cipru, membru al Uniunii Europene, găzduiește de ani de zile o numeroasă comunitate rusă.

Ambasada Rusiei în Cipru a confirmat luni decesul angajatului său, indicând că încearcă să rezolve problema repatrierii corpului acestuia, potrivit Gazeta.ru.

”Cu profundă tristețe anunțăm decesul colegului nostru, angajatul ambasadei A.V. Panov, survenit la 8 ianuarie 2026. Moartea sa este o tragedie profund personală pentru familia și prietenii săi”, se arată într-o postare a ambasadei Rusiei din Nicosia pe contul său oficial de Telegram.

Este vorba de Aleksei Panov, secretarul III al ambasadei ruse din Cipru, precizează Aghentstvo.

Cauza oficială a decesului acestuia nu a fost dezvăluită. Ministerul rus de Externe nu a comentat încă incidentul.

În legătură cu acest incident, Aghentstvo indică faptul că decesul diplomatului rus a survenit după dispariția în aceeași zi a oligarhului rus Vladislav Baumgertner, care își avea reședința la Limassol.

Poliția cipriotă a declanșat cercetări cu privire la dispariția ”misterioasă” a lui Baumgertner, care nu a mai fost văzut din 7 ianuarie. Ultima dată, semnalul telefonului său a fost înregistrat în zona de coastă cu o pantă abruptă, nu departe de satul Pissouri de lângă Limassol, conform aceleiași media ruse.

