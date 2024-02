Dezvăluirile făcute de celebrul blogger militar rus, care s-a sinucis după ce șefii i-au cerut să șteargă o postare

Andrei Morozov, care folosea pseudonimul Murz pe Telegram, era un comentator ultranaţionalist care a luptat alături de separatiştii susţinuţi de Rusia în estul Ucrainei în 2014 şi a participat la invazia pe scară largă a Rusiei în 2022.

Duminică, Morozov a scris celor 120.000 de urmăritori ai săi de pe Telegram că Rusia a pierdut 16.000 de oameni şi 300 de piese de blindate în timpul capturării oraşului Avdiivka, care a durat câteva luni. Postarea sa a atras critici dure din partea unor propagandişti ruşi de rang înalt, care l-au acuzat pe blogger că „defăimează Ministerul rus al Apărării”.

În ultimele mesaje ale lui Morozov, marţi dimineaţă, acesta şi-a anunţat sinuciderea şi a spus că a fost presat de superiorii săi să şteargă postarea care detalia numărul de victime din Avdiivka. Mai multe persoane apropiate lui Morozov au confirmat marţi moartea acestuia, unii spunând că s-a împuşcat.

Determinat în parte de rebeliunea şefului de atunci al companiei Wagner, Evgheni Prigojin, Kremlinul a reprimat anul trecut în mare măsură voci precum a lui Morozov, care a făcut parte la un moment dat dintr-un grup zgomotos de ultranaţionalişti care criticau Moscova din cauza lipsei de arme şi acuzau conducerea militară rusă că ascunde adevăratul număr de morţi în rândul forţelor sale.

Rusia nu îşi dezvăluie pierderile din război, iar adevăratul bilanţ al victimelor invaziei sale în Ucraina rămâne un secret, deşi oficialii occidentali consideră că războiul a provocat în rândul trupelor sale peste 315.000 de morţi şi răniţi.

Avdiivka, care a avut cândva o populaţie de 32.000 de locuitori, a căzut sâmbătă în faţa trupelor ruse, oferindu-i lui Vladimir Putin cea mai mare victorie pe câmpul de luptă de când forţele ruseşti au cucerit oraşul Bahmut în mai 2023. Oraşul Avdiivka are un simbolism deosebit pentru Rusia, deoarece a fost cucerit în 2014 de separatiştii susţinuţi de Moscova, care au preluat controlul asupra unei porţiuni din estul Ucrainei, dar apoi a fost recuperat de trupele ucrainene.

Avantajul forţelor umane şi al artileriei ruseşti a copleşit forţele ucrainene obosite din Adviivka, dar se pare că Moscova a suferit, la rândul ei, un număr impresionant de pierderi în timpul ofensivei.

Ministerul britanic al Apărării estimase anterior, într-o informare militară, că Rusia a pierdut cel puţin „400 de tancuri, vehicule de luptă de infanterie şi alte echipamente, precum şi probabil mii de oameni” în timpul campaniei de capturare a oraşului Avdiivka.

Ucraina a declarat că peste 17.000 de soldaţi ruşi au fost ucişi în cele cinci luni de luptă pentru Avdiivka, un bilanţ care se potriveşte îndeaproape cu estimările făcute de Morozov.

Şi Ucraina a avut mult de suferit în timpul apărării oraşului. Citând oficiali occidentali, New York Times a relatat marţi că este posibil ca sute de soldaţi ucraineni să fi fost capturaţi de unităţi ruseşti în timpul retragerii Ucrainei din oraş.

Ucraina a pus căderea Avdiivka pe seama faptului că SUA nu au aprobat un pachet de ajutor esenţial, iar Kievul se teme că Rusia îşi va continua ofensiva în condiţiile în care trupele ucrainene sunt lipsite de obuze şi vulnerabile la loviturile aeriene ruseşti. „Nu am fi pierdut Avdiivka dacă am fi avut toată muniţia de artilerie de care aveam nevoie pentru a o apăra. Rusia nu intenţionează să facă o pauză sau să se retragă. Odată ce Avdiivka se va afla sub controlul lor, vor alege fără îndoială un alt oraş şi vor începe să îl ia cu asalt”, a declarat ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba.

Marţi, Putin a cerut ca trupele sale să înainteze şi mai mult în Ucraina pentru a-şi consolida succesul pe câmpul de luptă. „În ceea ce priveşte situaţia generală din Avdiivka, aceasta este un succes absolut, vă felicit. Trebuie să se clădească pe el”, i-a spus Putin ministrului apărării, Serghei Şoigu, convocat la Kremlin.

Dată publicare: 21-02-2024 19:03