Un aliat al lui Putin amenință Occidentul că va folosi „terifiantele” rachete rusești Oreșnik „dacă lucrurile o iau razna”

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat că are nevoie de sistemul rus de rachete Oreshnik pentru a intimida statele vecine.

În timpul vizitei sale în regiunea Vitebsk din Belarus, Lukașenko a declarat că sistemul Oreshnik, pe care l-a numit „o armă terifiantă”, va fi pus în serviciul de luptă în decembrie, potrivit Ukrainska Pravda.

„De ce? Vreau ca ei [oponenții lui Lukașenko din străinătate – n.r.] să știe că îi putem zdrobi dacă lucrurile o iau razna. Ne vom așeza la masă cu Putin, vom decide și apoi îi vom zdrobi. Așa că nu vă puneți cu noi”, a adăugat el.

Lukașenko a spus că acest lucru va permite Belarusului să evite soarta Ucrainei, afirmând că „războiul din Ucraina a început astfel: în Donbas, vorbitorii de limbă rusă au fost oprimați, uciși și persecutați. Am văzut asta cu ochii mei”.

Apoi a reflectat asupra acordurilor de la Minsk, despre care a afirmat că Occidentul și Ucraina le-au folosit pentru „a înșela Rusia și pe noi”.

„Ne-au înșelat. Ei bine, au avut parte de ziua lor. Două milioane de oameni au fost uciși sau răniți. De ce vă luați de noi? Trăiam destul de normal – polonezi, lituanieni și așa mai departe”, a mai spus Lukașenko.

Rusia a folosit racheta balistică cu rază medie de acțiune Oreshnik o singură dată în războiul împotriva Ucrainei – într-un atac asupra orașului Dnipro în noiembrie 2024.

La scurt timp după aceea, Lukașenko a anunțat că Moscova va trimite un astfel de sistem în Belarus.

În septembrie, Belarus s-a lăudat că a exersat desfășurarea rachetei Oreshnik în timpul exercițiilor Zapad-2025 (Vest-2025).

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













