Un aliat al lui Putin amenință Occidentul că va folosi „terifiantele” rachete rusești Oreșnik „dacă lucrurile o iau razna”

Stiri externe
01-11-2025 | 14:51
Kinjal, racheta hipersonica rusia
AFP

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat că are nevoie de sistemul rus de rachete Oreshnik pentru a intimida statele vecine.

autor
Alexandru Toader

În timpul vizitei sale în regiunea Vitebsk din Belarus, Lukașenko a declarat că sistemul Oreshnik, pe care l-a numit „o armă terifiantă”, va fi pus în serviciul de luptă în decembrie, potrivit Ukrainska Pravda.

„De ce? Vreau ca ei [oponenții lui Lukașenko din străinătate – n.r.] să știe că îi putem zdrobi dacă lucrurile o iau razna. Ne vom așeza la masă cu Putin, vom decide și apoi îi vom zdrobi. Așa că nu vă puneți cu noi”, a adăugat el.

Lukașenko a spus că acest lucru va permite Belarusului să evite soarta Ucrainei, afirmând că „războiul din Ucraina a început astfel: în Donbas, vorbitorii de limbă rusă au fost oprimați, uciși și persecutați. Am văzut asta cu ochii mei”.

Apoi a reflectat asupra acordurilor de la Minsk, despre care a afirmat că Occidentul și Ucraina le-au folosit pentru „a înșela Rusia și pe noi”.

Citește și
putin și lukasenko
Belarus va primi în noiembrie rachete rusești Oreșnik, „imposibil de interceptat”, ca răspuns la „escaladarea Occidentului”

„Ne-au înșelat. Ei bine, au avut parte de ziua lor. Două milioane de oameni au fost uciși sau răniți. De ce vă luați de noi? Trăiam destul de normal – polonezi, lituanieni și așa mai departe”, a mai spus Lukașenko.

Rusia a folosit racheta balistică cu rază medie de acțiune Oreshnik o singură dată în războiul împotriva Ucrainei – într-un atac asupra orașului Dnipro în noiembrie 2024.

La scurt timp după aceea, Lukașenko a anunțat că Moscova va trimite un astfel de sistem în Belarus.
În septembrie, Belarus s-a lăudat că a exersat desfășurarea rachetei Oreshnik în timpul exercițiilor Zapad-2025 (Vest-2025).

Sursa: Ukrainska Pravda

Etichete: vladimir putin, occident, rachete, aliat,

Dată publicare: 01-11-2025 14:51

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
Citește și...
Lukașenko își construiește palat lângă ”fratele” Putin la Soci. Va fi prima sa reședință cunoscută în străinătate
Stiri externe
Lukașenko își construiește palat lângă ”fratele” Putin la Soci. Va fi prima sa reședință cunoscută în străinătate

În primăvara anului 2024, Belpol, un grup de foști oficiali ai serviciilor de securitate din Belarus, a raportat că prima reședință cunoscută în străinătate a lui Aleksandr Lukașenko ar fi fost construită lângă Soci.

Belarus va primi în noiembrie rachete rusești Oreșnik, „imposibil de interceptat”, ca răspuns la „escaladarea Occidentului”
Stiri externe
Belarus va primi în noiembrie rachete rusești Oreșnik, „imposibil de interceptat”, ca răspuns la „escaladarea Occidentului”

În Belarus vor fi desfășurate în noiembrie rachete rusești Oreșnik, informează marți agenția de presă de stat TASS, preluată de Reuters și Agerpres.

Lituania își închide din nou un aeroport și frontiera cu Belarus din cauza baloanelor suspecte. Este al patrulea incident
Stiri externe
Lituania își închide din nou un aeroport și frontiera cu Belarus din cauza baloanelor suspecte. Este al patrulea incident

Lituania a închis duminică aeroportul din Vilnius şi punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce mai multe obiecte, identificate ca fiind probabil baloane cu heliu, au pătruns în spaţiul său aerian.

Recomandări
Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic
Stiri Economice
Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

Salariul minim rămâne unul dintre cele mai controversate subiecte din coaliție, partidele de la putere dezbătând dacă ar trebui să crească. Știrile Pro TV vă prezintă cinci idei importante despre acest subiect.

Reorganizarea administrativ-teritorială, blocată în coaliție. Scenariile luate în calcul pentru reclasificarea localităților
Stiri actuale
Reorganizarea administrativ-teritorială, blocată în coaliție. Scenariile luate în calcul pentru reclasificarea localităților

Mai bine de jumătate dintre orașele din țară au ajuns sub 10.000 de locuitori, pragul minim necesar conform legii. Și multe localități nu au nici acum școli și spitale, arată un raport al Curții de Conturi.

Cum va fi vremea la începutul lunii noiembrie. Meteorologii ANM anunță maxime și de 25 de grade
Vremea
Cum va fi vremea la începutul lunii noiembrie. Meteorologii ANM anunță maxime și de 25 de grade

Luna noiembrie debutează cu vreme frumoasă şi mai caldă decât în mod normal în majoritatea regiunilor, potrivit prognozei ANM.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 01 Noiembrie 2025

02:05:21

Alt Text!
I like IT
Ediția 25 - 2025

22:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E25

22:18

Alt Text!
La Măruță
31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28