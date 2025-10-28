Belarus va primi în noiembrie rachete rusești Oreșnik, „imposibil de interceptat”, ca răspuns la „escaladarea Occidentului”

În Belarus vor fi desfășurate în noiembrie rachete rusești Oreșnik, informează marți agenția de presă de stat TASS, preluată de Reuters și Agerpres.

autor
Mihai Niculescu

Natalia Eismont, purtătoare de cuvânt a președintelui belarus Aleksandr Lukașenko, a precizat că pregătirile pentru desfășurare sunt aproape încheiate.

Lukașenko: Oreșnik, reacție la escaladarea occidentală

Lukașenko afirmase deja că Oreșnik (Alunul) reprezintă reacția la escaladarea din partea Occidentului. Rachetele hipersonice cu rază medie de acțiune Oreshnik au fost incluse în exercițiile militare ruso-belaruse din septembrie.

Utilizate împotriva Ucrainei

Rusia a folosit aceste arme împotriva Ucrainei, în noiembrie anul trecut. Liderul de la Kremlin a declarat că a autorizat loviturile cu Oreșnik ca represalii la atacurile ucrainene pe teritoriul rus cu rachete americane și britanice cu rază lungă de acțiune. El a amenințat că dacă Ucraina continuă astfel de operațiuni vor urma și alte lovituri din partea Rusiei, inclusiv asupra unor „centre de decizie" din Kiev.

Putin susține că rachetele Oreșnik sunt imposibil de interceptat și au o capacitate de distrugere comparabilă cu a armelor nucleare, însă unii experți occidentali au pus la îndoială aceste aprecieri.

arme nucleare
Belarus a anunțat că exercițiile cu Rusia vor include „planificarea utilizării” armelor nucleare și a rachetei Oreșnik

Polonia închide granița cu Belarus din cauza exercițiilor militare Zapad. Rusia va folosi și rachete hipersonice Oreșnik
Stiri externe
Polonia închide granița cu Belarus din cauza exercițiilor militare Zapad. Rusia va folosi și rachete hipersonice Oreșnik

Polonia va închide granița cu Belarus din cauza manevrelor militare comune cu Rusia, „Zapad”, foarte aproape de frontieră, a declarat premierul polonez Donald Tusk.

Belarus a anunțat că exercițiile cu Rusia vor include „planificarea utilizării” armelor nucleare și a rachetei Oreșnik
Stiri externe
Belarus a anunțat că exercițiile cu Rusia vor include „planificarea utilizării” armelor nucleare și a rachetei Oreșnik

Moscova și Minsk vor exersa „planificarea utilizării” armelor nucleare și a rachetelor Oreșnik în timpul exercițiilor militare comune „Zapad-2025”, a declarat ministrul belarus al Apărării, Viktor Khrenin, potrivit publicației independente Meduza

Putin a anunțat că produce Oreșnik deja în serie. Prima rachetă supersonică ajunge în Belarus
Stiri externe
Putin a anunțat că produce Oreșnik deja în serie. Prima rachetă supersonică ajunge în Belarus

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că prima rachetă supersonică Oreșnik a fost deja produsă și se află în dotarea armatei ruse, anunțând că desfășurarea acestui tip de rachete în Belarus va avea loc până la sfârșitul acestui an.

Bloggerii militari ruşi s-au speriat de o nouă catastrofă: Dezintegarea unei rachete Oreşnik | VIDEO
Stiri externe
Bloggerii militari ruşi s-au speriat de o nouă catastrofă: Dezintegarea unei rachete Oreşnik | VIDEO

Cerul Kazahstanului, deja întunecat în seara de joi, s-a luminat brusc cu reflexii aurii şi dungi de lumină, ca o ploaie fină de meteoriţi.

Ce spune Vladimir Putin despre scutul antirachetă din România: Vestul nu are nicio șansă să intercepteze Oreșnik
Stiri externe
Ce spune Vladimir Putin despre scutul antirachetă din România: Vestul nu are nicio șansă să intercepteze Oreșnik

În conferința sa maraton, Vladimir Putin a făcut trimitere indirect și la scutul de la Deveselu atunci când a fost întrebat despre noua rachetă hipersonică Oreșnik, folosită recent asupra Ucrainei.

