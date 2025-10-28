Belarus va primi în noiembrie rachete rusești Oreșnik, „imposibil de interceptat”, ca răspuns la „escaladarea Occidentului”

În Belarus vor fi desfășurate în noiembrie rachete rusești Oreșnik, informează marți agenția de presă de stat TASS, preluată de Reuters și Agerpres.

Natalia Eismont, purtătoare de cuvânt a președintelui belarus Aleksandr Lukașenko, a precizat că pregătirile pentru desfășurare sunt aproape încheiate.

Lukașenko: Oreșnik, reacție la escaladarea occidentală

Lukașenko afirmase deja că Oreșnik (Alunul) reprezintă reacția la escaladarea din partea Occidentului. Rachetele hipersonice cu rază medie de acțiune Oreshnik au fost incluse în exercițiile militare ruso-belaruse din septembrie.

Utilizate împotriva Ucrainei

Rusia a folosit aceste arme împotriva Ucrainei, în noiembrie anul trecut. Liderul de la Kremlin a declarat că a autorizat loviturile cu Oreșnik ca represalii la atacurile ucrainene pe teritoriul rus cu rachete americane și britanice cu rază lungă de acțiune. El a amenințat că dacă Ucraina continuă astfel de operațiuni vor urma și alte lovituri din partea Rusiei, inclusiv asupra unor „centre de decizie" din Kiev.

Putin susține că rachetele Oreșnik sunt imposibil de interceptat și au o capacitate de distrugere comparabilă cu a armelor nucleare, însă unii experți occidentali au pus la îndoială aceste aprecieri.

