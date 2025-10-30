Lukașenko își construiește palat lângă ”fratele” Putin la Soci. Va fi prima sa reședință cunoscută în străinătate

30-10-2025 | 11:29
aleksandr lukasenko

În primăvara anului 2024, Belpol, un grup de foști oficiali ai serviciilor de securitate din Belarus, a raportat că prima reședință cunoscută în străinătate a lui Aleksandr Lukașenko ar fi fost construită lângă Soci.

Vlad Dobrea

Acum, Centrul de Investigații din Belarus, împreună cu colegi din alte proiecte, a documentat construcția, a descoperit finanțarea acesteia și a dezvăluit viitorul interior.

Lukașenko a vândut terenuri deținute de stat unei companii private pe aproape nimic

 

Din 2013, Belarus deține un teren de 97.000 de metri pătrați în satul turistic de elită Krasnaya Polyana, lângă Soci.

Belarus l-a achiziționat printr-un acord de schimb de terenuri cu Rusia și l-a transferat în administrarea sanatoriului de stat „Belarus”, care face parte din Departamentul de Administrare a Proprietăților Prezidențiale din Belarus .

În februarie 2022, directorul sanatoriului a vândut un teren din Krasnaya Polyana companiei ruse Kompleks-Invest, înființată în iunie 2021.

Tranzacția a fost efectuată în baza a două ordine secrete ale lui Aleksandr Lukașenko. Primul, datat iulie 2021, a dispus vânzarea terenului către Kompleks-Invest la valoarea sa cadastrală - 970 de milioane de ruble rusești. Al doilea, datat ianuarie 2022, a înjumătățit valoarea terenului, ajungând la 485 de milioane de ruble. Acesta este prețul la care a fost vândut. Aceasta este de 20 de ori mai mică decât valoarea de piață, așa cum a menționat Belpol în ancheta sa. Această estimare a fost confirmată de Centrul de Investigații din Belarus.

Cum va arăta casa lui Lukașenko

 

Conform BRC, Kompleks-Invest împrumutase cel puțin 35 de milioane de dolari până la mijlocul anului 2025. Cum cheltuiește compania acești bani? Din 2023, a întreprins construcții la scară largă pe proprietatea sa din Krasnaya Polyana.

Oficial, este un complex VIP, format dintr-o clădire principală, trei vile și un hotel cu restaurant. Cu toate acestea, Belpol, BRC și colegii lor anchetatori speculează că aceasta va fi o altă reședință a lui Lukașenko. Belpol a susținut că Sheiman a inspectat personal proprietatea.

Parterul clădirii principale va avea un foaier cu un tavan înalt de șapte metri, o sală de banchete, un cinematograf, o cameră cu șemineu și un pian cu coadă și un birou.

Etajul al doilea va avea două dormitoare pentru oaspeți și un dormitor matrimonial cu living.

Subsolul va găzdui o piscină, băi turcești și rusești, o sală de masaj, o sală de fitness și o cameră de depozitare pentru schiuri. Clădirea va dispune, de asemenea, de mai multe camere de securitate și facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă, cum ar fi utilizatorii de scaune cu rotile.

Clădirea principală se întinde pe aproximativ 3.000 de metri pătrați - echivalentul a jumătate de teren de fotbal. Hotelul și restaurantul vor ocupa 1.000 de metri pătrați, iar fiecare dintre cele trei vile va avea 700 de metri pătrați (fiecare va avea piscină, saună, sală de mese și patru dormitoare). Terenul unde se desfășoară construcția are vedere la Krasnaya Polyana și se învecinează cu o zonă naturală protejată unde construcțiile nu mai sunt permise.

Sursa: meduza.io

