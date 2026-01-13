Cătălin Măruță: „Am crescut ușor, cu greșeli, cu controverse. Toate lucrurile bune trebuie să aibă un sfârșit”

Prezentatorul le-a mulțumit tuturor colegilor, colaboratorilor, invitaților și telespectatorilor pentru anii petrecuți până acum și pentru tot ceea ce au trăit împreună.

„Emisiunea se apropie de final. Am început pe 22 octombrie 2007. Am crescut ușor, cu greșeli, cu controverse. Am învățat de la voi și de la invitați câte ceva. Ne-am maturizat și anul trecut am împlinit 18 ani. Nu știu ce credeți voi și nici nu vreau să pară laudă. Dar nu este greu să faci o emisiune live de luni până vineri. Suntem mari și mândri, dacă am reușit să vă facem să vă mândriți cu campionii noștri, să vă bucurați, poate v-am emoționat cu o poveste de viață. ​Am reușit împreună și vă mulțumim! La 18 ani, a venit timpul să încheiem acest capitol. Vom încheia pe 6 februarie. Am fost împreună de 9.600.000 de minute. Toate lucrurile bune trebuie să aibă un sfârșit. În aceste zile care ne-au mai rămas vor scoate tot ce este mai bun din fiecare poveste. Vă mulțumim tuturor celor care ne priviți, care ne trimiteți mesaje, care ne sunt colegi”, a spus Cătălin Măruță, în cadrul emisiunii pe care o moderează.

Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție.

„La Măruța a fost un format unic pe piața de televiziune din România și o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei și lui Cătălin Măruță pentru contribuția lor remarcabilă. Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluție naturală, parte a unei transformări mai ample de conținut pe care o vom implementa în perioada următoare”, a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

