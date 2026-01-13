Un turist care a vizitat 100 de țări a mărturisit unde nu s-ar mai întoarce niciodată: „E plictisitor și lipsit de viață”

Un creator de conținut de pe YouTube a explorat lumea timp de peste 30 de ani, însă există o regiune pe care o consideră „plictisitoare și lipsită de viață” și în care spune că nu și-ar dori niciodată să revină.

Gabriel Morris a petrecut mai bine de trei decenii explorând planeta, bifând șase continente și peste 90 de țări. Mai exact, Gabriel a ajuns în „97 de state membre ale ONU, plus cele trei țări disputate - Kosovo, Ciprul de Nord și Taiwan - care nu au statut de membru ONU”, relatează Daily Express.

Cu toate acestea, dintre toate aventurile sale, există o destinație anume pe care a catalogat-o drept complet „fără suflet” și în care nu are nicio dorință să se întoarcă.

Cu un număr impresionant de 613.000 de abonați pe YouTube, vlogurile sale de călătorie adună constant un public numeros și generează discuții intense, fanii fiind dornici să îi afle opiniile sincere și experiențele directe.

Într-un videoclip cu titlul, „Am fost în 100 de țări – care este cel mai prost loc?”, creatorul de conținut a dezvăluit regiunea care l-a dezamăgit cel mai mult: Golful Persic (sau Golful Arab).

Adresându-se direct publicului, Gabriel a declarat: „Am văzut o bună parte din lume și multe dintre aceste țări le-am vizitat de mai multe ori. Vă spun de la început: partea mea cea mai puțin preferată din lume este Golful Persic (Golful Arab).”

Această întindere de apă este cunoscută sub denumiri diferite, în funcție de țărm: Iranul o numește Golful Persic, în timp ce statele de pe coasta sudică și vestică o numesc Golful Arab. Dar ce anume face ca această regiune să fie, în opinia lui Gabriel, cea mai neatractivă destinație de pe glob?

„Nu am fost în Iran, iar Iranul pare absolut incredibil. Așa că nu includ Iranul în această evaluare. Dar, de-a lungul Golfului Persic, nu știu dacă există ceva cu adevărat special de văzut”, a explicat el.

Ce l-a dezamăgit

Gabriel a vizitat numeroase țări din regiunea Golfului Persic și din zonele adiacente. A ajuns în Arabia Saudită - în special la Riad și Jeddah -, unde a închiriat o mașină pentru a explora zonele din afara orașelor, dar și în Kuweit, Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite, inclusiv Dubai și Abu Dhabi. Cu toate acestea, niciuna dintre aceste destinații nu i-a captat imaginația.

„Există puțin mai mult de văzut în deșert, în afara orașelor, dar nu foarte mult. În mare parte, este doar deșert plat. Mă refer în principal la marile orașe de pe Golful Persic, dar și la orașele din Arabia Saudită, care, deși nu sunt chiar pe coastă, se învecinează cu regiunea. Ca turist, mi se par lipsite de orice interes deosebit. Le consider foarte plictisitoare și fade”, a mărturisit bărbatul.

„Străzile sunt aproape goale de oameni, cu excepția celor din mașini. Nu există acea experiență de piață aglomerată, plină de viață. Toate aceste orașe sunt construite într-un stil foarte asemănător, cu zgârie-nori uriași. Priveliștea de ansamblu este impresionantă, dar la nivelul solului te lovești de bulevarde largi, greu de traversat, trafic intens, distanțe mari și, practic, nimic care să mă atragă. Poți merge în mall-uri, la restaurante. Alcoolul este, în mare parte, interzis, ceea ce este un alt dezavantaj”, a adăugat el.

Descriindu-le drept „lipsite de suflet”, Gabriel a povestit: „Mi se par complet impersonale și deloc unice. M-ai putea lăsa în oricare dintre aceste orașe fără să-mi spui unde sunt și, dacă nu aș vedea Burj Khalifa din Dubai sau un alt reper celebru, într-un cartier obișnuit nu aș putea face diferența. Toate arată la fel și sunt extrem de plictisitoare. Asta nu înseamnă că sunt locuri rele pentru a trăi sau pentru a-ți crește o familie. Sunt sigure, curate și lipsite de stres. Nu există hărțuire, înșelătorii sau motive serioase de îngrijorare.”

Cu excepția Qatarului și Dubaiului, pe care le plasează pe primele două locuri în topul său personal, Gabriel spune că „nu are nicio dorință să se întoarcă în acea parte a lumii”, deși recunoaște că „din punct de vedere cultural, lucrurile sunt în regulă”. Totuși, el mai indică o problem: „Majoritatea oamenilor cu care vei interacționa nu sunt localnici - saudiți, emiratezi, qatarezi, kuweitieni sau bahrainezi - pentru că populațiile locale sunt, de fapt, minoritare. Cei mai mulți oameni pe care îi întâlnești sunt muncitori din Asia de Sud - indieni, pakistanezi, foarte mulți bangladezi - care lucrează în restaurante, mall-uri, hoteluri și alte servicii.”

„Localnicii, din câte înțeleg, primesc venituri din petrol și nu sunt nevoiți să muncească, cel puțin nu în joburi de servicii. Poate că nu este valabil peste tot, dar, în general, dacă lucrează, sunt mai degrabă în afaceri sau profesii specializate. Ca turist, este puțin probabil să interacționezi cu ei. Asta mai adaugă un sentiment de experiență diluată – nu ajungi să trăiești cu adevărat cultura locală. Nu este nimic personal împotriva oamenilor”, a concluzionat Gabriel.

Creatorul de conținut a povestit și despre o experiență pe care a descris-o drept „terifiantă” în Kuweit City, unde a fost oprit și interogat pentru că filma.

„Cred că era în Kuweit City. Filmam în apropierea unuia dintre palate sau ceva de genul acesta și am avut grijă să nu filmez un anumit loc care mi se părea sensibil. Dar, la un moment dat, am început să filmez altceva, iar un agent de securitate mi-a făcut semn să mă apropii. În astfel de situații, nu vrei să fugi sau să eviți, pentru că asta înrăutățește lucrurile. M-am dus la el, vorbea engleză, m-a întrebat ce filmez, mi-a pus câteva întrebări și apoi m-a lăsat să plec. Chiar dacă s-a terminat fără probleme, în acel moment a fost o experiență extrem de stresantă.”

