Un copil de 10 ani a fost înjunghiat mortal la o şcoală din apropierea Moscovei. Agresorul a rănit și un agent de pază
Un băiat de 10 ani a fost înjunghiat mortal marţi de un alt elev la o şcoală din Odinţovo, la câţiva kilometri vest de Moscova, a anunţat poliţia rusă într-un comunicat, informează Xinhua şi AFP.
Agresorul l-a atacat pe agentul de pază cu un cuţit înainte de a-l ataca pe băiatul de 10 ani, care a decedat în urma rănilor suferite, potrivit aceleiaşi surse.
„Agresorul a fost arestat", se adaugă în comunicat.