Un copil de 10 ani a fost înjunghiat mortal la o şcoală din apropierea Moscovei. Agresorul a rănit și un agent de pază

16-12-2025 | 11:41
Un băiat de 10 ani a fost înjunghiat mortal marţi de un alt elev la o şcoală din Odinţovo, la câţiva kilometri vest de Moscova, a anunţat poliţia rusă într-un comunicat, informează Xinhua şi AFP.

Lorena Mihăilă

Agresorul l-a atacat pe agentul de pază cu un cuţit înainte de a-l ataca pe băiatul de 10 ani, care a decedat în urma rănilor suferite, potrivit aceleiaşi surse.

„Agresorul a fost arestat", se adaugă în comunicat.

Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Sursa: Agerpres

