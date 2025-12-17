Scandal între doi şoferi de autocamioane în Portul Constanţa. Unul dintre ei l-a înjunghiat pe celălalt. Motivul conflictului

17-12-2025 | 07:27
politie romania
Şoferii a două autocamioane s-au luat la ceartă, marţi seară, în Portul Constanţa, cu privire la prioritatea avută la rampa de descărcare a mijloacelor de transport.

Claudia Alionescu

Unul dintre ei l-a rănit prin înjunghiere pe celălalt, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean.

Potrivit sursei citate, marţi în jurul orei 21:35, lucrătorii Poliţiei municipiului Constanţa - Secţia de Poliţie Port au fost sesizaţi, printr-un apel la numărul de urgenţe 112, cu privire la producerea unei agresiuni între doi conducători de camioane.

"Din primele cercetări a reieşit faptul că, pe fondul unui conflict privind prioritatea la descărcarea camionului, un bărbat de 38 de ani ar fi agresat, cu un obiect înţepător, un alt bărbat, de 29 de ani", se arată într-un comunicat transmis de IPJ Constanţa.

Victima a fost transportată la spital.

Cercetările poliţiştilor în acest caz sunt în derulare, fiind deschis un dosar penal.

Sursa: Agerpres

