Copil de 10 ani, înjunghiat mortal de un adolescent într-o școală din Rusia. Atacatorul purta un tricou cu „No Lives Matter”

16-12-2025 | 19:26
atac scoala rusia
Profimedia

Adolescent a atacat elevi cu un cuțit la o școală din Gorki-2, regiunea Moscova. Un copil de zece ani a fost ucis. Atacatorul, elev în clasa a IX-a, îi întreba pe elevi ce naționalitate au.

Aura Trif

În raionul Odintsovo din regiunea Moscova, un adolescent a venit la o școală cu un cuțit și a atacat elevii. Canalele de Telegram au fost primele care au raportat atacul. Potrivit acestora, atacul a avut loc la Școala Comprehensivă Uspenskaya din satul Gorki-2. Comitetul de Investigații din Rusia a confirmat ulterior informațiile difuzate de canalele Telegram, relatează publicația Meduza.

Unul dintre elevi a murit ca urmare a atacului, a raportat Comitetul de Investigații. Potrivit poliției din regiunea Moscova, copilul avea zece ani și a suferit răni prin înjunghiere. Conform canalelor Telegram, acesta era elev în clasa a IV-a.

Atacatorul a fost reținut. Conform canalelor Telegram, numele său este Timofey K., are 15 ani și este elev în clasa a IX-a la aceeași școală. După atac, acesta și-a făcut un selfie cu corpul copilului pe care l-a ucis.

Atacatorul a filmat scenele de groază

Potrivit canalelor Telegram, Timofey purta un tricou cu sloganul „No Lives Matter” — o referință la mișcarea Black Lives Matter. Mai mult, canalele Telegram raportează că adolescentul purta o cască cu un citat de la Dylann Roof, neonazistul american care a ucis nouă persoane de culoare într-o biserică din Charleston în 2015. Fraza de pe cască spune: „Trebuia să o fac pentru că cineva trebuia să facă ceva.” Citatul, conform „Beware, News”, continuă: „Pentru că, după cum înțelegeți, oamenii de culoare ucid zilnic oameni albi pe străzi.”

atac scoala rusia

Adolescentul a filmat atacul. În imagini se vede cum se apropie de un grup de elevi și de profesorul lor și îi întreabă despre etnie. În acel moment, un agent de pază s-a apropiat din spate. Timofey l-a stropit cu spray iritant și apoi a alergat după elevi cu cuțitul. L-a prins pe unul dintre ei pe scări și l-a înjunghiat în gât. Mash raportează că adolescentul a postat aceste videoclipuri pe canalul său personal de Telegram.

Într-un alt videoclip publicat de „Beware, News”, Timofey intră într-o sală de clasă și întreabă dacă este vreun profesor la școală în acea zi — „Nu-mi amintesc numele ei, e cam dubioasă.” I se spune că probabil nu este și i se întreabă pe cine caută, înainte de a fi direcționat către ofițerul de serviciu și paza școlii. „Nu-mi pasă dacă primesc închisoare pe viață,” răspunde el. La întrebarea ulterioară „Ce faci?” adolescentul răspunde: „Caută pe Wikipedia.”

Înainte de atac, Timofey le-ar fi trimis colegilor săi un manifest intitulat „Mânia mea”. Acesta începe cu un citat de la Eric Harris, unul dintre cei doi elevi care au comis masacrul de la liceul Columbine în 1999, care a ucis 13 persoane. Mai târziu, în manifest, Timofey scrie că urăște societatea, îi numește pe oameni „biotrash” și dă vina pe musulmani, persoane LGBT, evrei, antifasciști, liberali și opoziție pentru problemele lumii.

Comitetul de Investigații a deschis un dosar penal pentru omor și tentativă de omor. Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobyov, a numit atacul asupra elevilor „îngrozitor, o cruzime de neimaginat”. „Aceasta este o tragedie adevărată pentru întreaga regiune Moscova. Trebuie să analizăm tot ce a dus la acest lucru și să facem tot posibilul pentru ca să nu se mai întâmple niciodată,” a scris el. Vorobyov s-a adresat și jurnaliștilor, menționând că, înainte de a publica videoclipuri de la locul faptei, „este important să înțelegeți dacă acest lucru are vreo legătură cu profesia voastră,” deoarece „aceasta reprezintă o încălcare a legii și o durere suplimentară pentru victimă.”

Sursa: Meduza

