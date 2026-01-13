Ilie Bolojan s-a întâlnit cu conducerea Wizz Air. Planuri de extindere a companiei în România

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a companiei Wizz Air, condusă de CEO-ul grupului, József Váradi, și de Dorottya Durucsko, Head of Government Affairs and Sustainability.

La întrevedere a participat și șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca.

Întâlnirea, desfășurată la solicitarea companiei, a vizat evoluția industriei aviatice în Europa de Est și perspectivele de dezvoltare ale Wizz Air în România. Discuțiile s-au concentrat pe planurile de extindere a rețelei de destinații, precum și pe consolidarea operațiunilor existente pe piața locală.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat importanța ca operatorii aerieni să răspundă așteptărilor pasagerilor români, atât prin diversificarea rutelor, cât și prin menținerea unor standarde ridicate de calitate a serviciilor. Părțile au convenit asupra necesității unei colaborări constante între autorități și companiile din sectorul aviatic, în contextul creșterii mobilității și al competiției regionale.

Potrivit datelor publice, Wizz Air este unul dintre cei mai mari transportatori aerieni din Europa Centrală și de Est și compania aeriană utilizată de cei mai mulți cetățeni români, România reprezentând o piață-cheie în strategia sa de extindere regională.

