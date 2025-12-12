UE vrea să înghețe activele băncii centrale ruse în Europa pe termen nelimitat. Fondurile vor fi folosite pentru Ucraina

Guvernele statelor Uniunii Europene au ajuns vineri la un acord cu privire la îngheţarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse în Europa.

Astfel, a fost înlăturat un obstacol important în calea utilizării fondurilor respective pentru a ajuta Ucraina, ţară invadată de forţele ruse începând din februarie 2022, transmite Reuters.

Belgia, ţara în care se află marea majoritate a acestor active îngheţate, a cerut garanţii ''independente şi autonome'' de la celelalte ţări membre ale Uniunii Europene în schimbul sprijinului său pentru ''împrumutul de reparaţii'' pentru Ucraina folosindu-se activele ruseşti îngheţate.

Euroclear, companie ce adăposteşte la Bruxelles marea majoritate a activelor îngheţate ruse, face din Belgia un jucător cheie în negocierile din cadrul UE.

Poziţia Belgiei este aceea că garanţiile respective trebuie să fie ''independente şi autonome astfel încât ele să rămână în vigoare chiar dacă împrumutul ar fi considerat nul''.

Alte solicitări importante prezentate de Belgia includ acoperirea de către celelalte state UE a costurilor juridice potenţiale aduse de Moscova împotriva oricărui stat membru, neîncheierea de către ţările UE a unor noi tratate de investiţii cu Rusia şi abolirea celor actuale şi numeroase alte măsuri pentru a proteja Belgia de potenţiale măsuri de retaliere dinspre Moscova.

Viktor Orban denunță votul Bruxelles-ului

Viktor Orban a afirmat pe Facebook că Bruxelles-ul a depășit astăzi o linie roșie, lansând un vot scris la prânz care ar putea aduce prejudicii grave Uniunii Europene.

„Bruxelles traversează astăzi Rubiconul. La prânz începe un vot scris care riscă să provoace daune ireparabile Uniunii Europene. Subiectul este activul rusesc înghețat, asupra căruia statele membre UE au votat până acum la fiecare șase luni, întotdeauna cu unanimitate. Procedura de astăzi elimină cerința unanimității printr-un simplu gest birocratic, ceea ce ridică semne evidente de ilegalitate”, a scris Viktor Orban pe Facebook.

El a avertizat că decizia de astăzi amenință statul de drept în UE și ridică liderii europeni deasupra legilor.

„Decizia de azi amenință statul de drept în UE și plasează liderii europeni deasupra regulilor. Comisia Europeană, în loc să vegheze respectarea legislației și a acordurilor europene, le încalcă sistematic pentru a susține războiul din Ucraina. Toate acestea se întâmplă cu mai puțin de o săptămână înainte de reuniunea Consiliului European, cel mai important organ decizional al Uniunii, format din șefii de stat și de guvern. Astfel, birocrația de la Bruxelles riscă să înlocuiască statul de drept cu ceea ce poate fi descris drept o dictatură tehnocrată. Ungaria protestează ferm împotriva acestei decizii și face eforturi pentru restabilirea cadrului legal”, a mai tranmis premierul Ungariei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













