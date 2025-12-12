Cum văd analiștii discursul despre război al lui Mark Rutte: „Într-o mare măsură s-a adresat americanilor”

Stiri externe
12-12-2025 | 19:41
Șeful Alianței Transatlantice, Mark Rutte, îi îndeamnă pe aliați să se înarmeze, pentru a descuraja Rusia să atace și alte state după Ucraina.

La rândul lor, responsabilii militari britanici vorbesc de un nivel fără precedent de amenințare, estimând că războiul bate la ușa Europei. Aceste semnale intervin tocmai când între Washington și aliații săi tradiționali s-a căscat o prăpastie ideologică, iar administrația Trump este gata nu doar să trădeze Ucraina, ci chiar să abandoneze Europa.

În prag de sărbători, șeful NATO a ţinut un discurs sumbru, menit să-i facă pe europeni să înţeleagă gravitatea ameninţării ruse.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Ascultați sirenele care răsună în Ucraina! Priviți cadavrele scoase de sub dărâmături, gândiți-vă la ucrainenii care se duc seara la culcare, dar s-ar putea să nu mai apuce dimineața! Ce li se întâmplă lor s-ar putea să ni se întâmple și nouă! Europa este următoarea țintă a Rusiei și suntem deja în primejdie! Trebuie neapărat să adoptăm o mentalitate de război! Mă tem că prea mulți dintre noi se complac, nu simt urgența situației, convinși că timpul e de partea noastră. Nu este!

Mark Rutte a insistat asupra ideii că Vladimir Putin nu se va opri în Ucraina dacă europenii nu vor deveni o forță de temut, cu o capacitate de descurajare indiscutabilă.

Donald Trump
Rutte avertizează asupra pericolului rusesc, iar Trump își pierde răbdarea: „Nu mai vreau întâlniri, vreau acțiune”

Mark Rutte: „Rusia ar putea fi pregătită să folosească forța militară împotriva NATO în următorii 5 ani. Rusia deja își escaladează campania împotriva societăților noastre. Anul acesta Rusia a comis încălcări necugetate ale spațiului aerian, cu drone în Polonia și România și avioane de vânătoare în Estonia. Conflictul este chiar la ușa noastră.

În urma presiunilor americane, la ultimul summit NATO de la Haga, ţările membre au promis că vor aloca apărării 5% din PIB.

Mark Rutte: „Imaginați-vă un conflict care ar afecta fiecare casă, fiecare loc de muncă, imaginați-vă distrugerile, mobilizarea masivă, milioane de persoane strămutate, suferința nemărginită și pierderi extreme. Este o viziune îngrozitoare, dar, dacă ne respectăm angajamentele, este o tragedie pe care o putem evita. Contez pe guvernele noastre să-și respecte angajamentele, să accelereze și să avanseze cu pregătirea, pentru că nu putem da greș! Să nu uităm că securitatea Ucrainei este propria noastră securitate!

Matthew Savill, analist militar: Într-o anumită măsură discursul s-a adresat americanilor, care și-au exprimat tot mai apăsat scepticismul față de disponibilitatea europenilor de a-și asuma apărarea. Dar se adresează și europenilor obișnuiți pentru care argumentează de ce trebuie să se aștepte la o reprioritizare a resurselor naționale către armată și apărare, pentru că țările europene au viziuni diferite asupra acestei chestiuni.

Discursul neobişnuit de ferm al lui Mark Rutte ar putea marca şi o schimbare de abordare în cadrul NATO, cu accent pe reacție rapidă și coordonare împotriva agresiunii ruse.

În acest context, generalul polonez Jaroslaw Gromadzinski, fost comandant la Eurocorps, a declarat că NATO trebuie să fie pregătită să acționeze în enclavele rusești – inclusiv Kaliningrad – dacă Polonia ar fi atacată.

Între timp, administrația Trump dă tot mai multe semne de nerăbdare.

Karoline Leavitt, secretar de presă la Casa Albă: „Președintele (Trump) este extrem de frustrat din cauza ambelor tabere din acest război și s-a săturat de întâlniri doar de dragul întâlnirilor. Nu mai vrea discuții, vrea acțiune, vrea ca acest război să se încheie!

Volodimir Zelenski și aliații săi europeni speră să-l aducă pe Donald Trump în Europa în acest weekend.

Melissa Bell, corespondent CNN la Paris: Președintele Zelenski a venit cu detalii despre planul de pace revizuit, care a fost trimis Statelor Unite și reprezintă viziunea europeană cu privire la încheierea războiului. Între prevederi este ideea că o zonă demilitarizată în Donbas ar putea funcționa doar de-a lungul actualei linii a frontului și nu predând rușilor teritoriul pe care nu l-au cucerit, așa cum spera Moscova. Pe de altă parte, din planul revizuit a fost eliminată orice mențiune referitoare la aderarea Ucrainei la NATO, nici ca posibilitate viitoare, nici ca excludere.”

Într-o reacţie rapidă, Yuri Ushakov, consilierul lui Vladimir Putin, a declarat categoric că Donbasul va fi în întregime al Rusiei.

Pe de altă parte, site-ul american Defense One a dezvăluit că recent publicata strategie de securitate naţională a Statelor Unite ar fi avut o versiune şi mai dură, în care Casa Albă insista pe necesitatea de a sprijini actorii politici... prietenoși din Europa, cu obiectivul de a influența viitorul continentului.

Astfel, varianta extinsă a strategiei propunea ca relațiile Americii cu Europa să se concentreze asupra Ungariei, Austriei, Poloniei şi Italiei.

În aceeaşi versiune extinsă a documentului, americanii propuneau un nou organism al marilor puteri, unul care să nu fie limitat de cerințele G7 ca țările să fie atât bogate, cât și guvernate democratic. Din forul respectiv ar fi făcut parte Statale Unite, China, Rusia, India și Japonia.

