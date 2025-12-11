Planul lui Trump pentru pace, considerat o versiune economică a conferinței de la Yalta. Ce înțelegeri s-ar face cu Rusia

11-12-2025 | 20:42
„Ar fi o greșeală să-l împingem pe președintele ucrainean către o pace pe care poporul său nu o va accepta, după patru ani de suferință și moarte”, a declarat cancelarul german după o discuție tensionată cu Donald Trump.

Casa Albă a primit noul plan de pace revizuit, ce include concesiile teritoriale pe care Ucraina e dispusă să le ia în considerare pentru a pune capăt războiului. O reuniune internațională privind Ucraina, ar putea avea loc, la începutul săptămânii viitoare. Șansele unui rezultat acceptabil pentru Kiev, sunt însă firave.

La o întâlnire cu ambasadorii străini acreditați la Moscova, ministrul rus de Externe a declarat că toate neînțelegerile cu Statele Unite în privința Ucrainei au fost rezolvate la întâlnirea lui Vladimir Putin cu emisarul american Steve Witkoff.

Prin formula „garanții de securitate pentru toate părțile”, rușii înțeleg excluderea unei viitoare adeziuni a Kievului la NATO, dar si a staționării trupelor occidentale pe teritoriul Ucrainei. Cu aceeași ocazie, șeful diplomației ruse i-a acuzat din nou pe europeni ca vor prelungirea războiului.

Serghei Lavrov: „Europa occidentală dorește doar un armistițiu, pentru ca ucrainenii să-și tragă sufletul, iar Zelenski și regimul lui să se pregătească iar de război împotriva Federației Ruse”.

Donald Trump
Reuters: Donald Trump intenţionează să numească un general american la conducerea forţei de securitate din Gaza

Iar când administrația Trump se înțelege cu Rusia, reversul medaliei este că se ceartă cu europenii.

Trump: Am discutat cu liderii Franţei, Germaniei şi Regatului Unit, toţi lideri foarte buni, prieteni foarte buni. Am discutat despre Ucraina în termeni destul de duri.
Reporter: Spuneți că s-a ajuns la cuvinte grele. Puteți elabora?
Trump: Păi ne-am certat puțin în legătură cu niște persoane, o să vedem ce iese. Le-am spus că, înainte de orice întâlnire, vrem să știm limpede niște lucruri. Ei vor o întâlnire în week-end în Europa, cu Zelenski, și vom decide dacă mergem său nu în funcție de niște răspunsuri din partea lor.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei:Principala problema o constituie teritoriile ucrainene și concesiile pe care Ucraina este pregătită să le facă. Aceste chestiuni depind în primul rând de președintele și poporul ucrainean. I-am spus asta răspicat și categoric președintelui Trump. Am încheiat discuția cu impresia fermă că (Trump) e pregătit să meargă pe drumul ăsta cu noi pentru că știe că trebuie să se țină seama și de europeni și interesele lor”.

În acest context, Wall Street Journal face dezvăluiri despre planul de pace. Americanii vor ca europenii să reia achizițiile de energie din Rusia, iar companiile americane ar urma să facă investiții majore în sectoare strategice din Rusia, de la extracția de metale rare până la exploatarea petrolului în Arctica.

Unii oficiali europeni compară aceste propuneri cu planul nerealist al președintelui Trump de a transforma Fâșia Gaza în "Riviera Orientului Mijlociu". Alții consideră că planul lui Trump este o versiune economică a conferinței de la Yalta, din 1945, în cadrul căreia învingătorii celui de-al Doilea Război Mondial au împărțit Europa.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 11-12-2025 20:42

