Rusia a atacat cu drone infrastructură energetică în regiunea Odesa, provocând incendii

Stiri externe
12-12-2025 | 12:40
Magazin Romstal Odesa
Facebook/Romstal

Rusia a atacat cu drone în timpul nopţii infrastructură energetică în regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, provocând incendii şi pene de curent, au declarat vineri guvernatorul local şi serviciile de urgenţă, relatează Reuters.

autor
Ioana Andreescu

Guvernatorul Oleg Kiper a declarat pe Telegram că atacul cu drone a lăsat fără electricitate mai multe localităţi din regiune, unde se află principalele porturi maritime ale Ucrainei.

Rusia şi-a intensificat atacurile asupra sectorului energetic şi a infrastructurii din Ucraina în ultimele săptămâni, vizând centrale electrice şi reţeaua feroviară.

Atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina

Cea mai mare companie energetică privată din Ucraina, DTEK, a declarat într-un comunicat că una dintre staţiile sale şi o altă instalaţie energetică, aparţinând unei alte firme, au fost lovite în timpul atacului.

DTEK a anunţat că a restabilit curentul electric pentru 40.000 de clienţi, însă 90.000 sunt în continuare fără electricitate.

Citește și
administratia trump
Planul lui Trump pentru pace, considerat o versiune economică a conferinței de la Yalta. Ce înțelegeri s-ar face cu Rusia

Atac cu drone în Rusia, soldat cu răniţi

Rusia a anunţat la rândul său că şapte persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în cursul nopţii de joi spre vineri într-un atac cu dronă ucrainean în oraşul Tver, la circa 180 km nord-vest de Moscova.

„În Tver, ne confruntăm cu urmările căderilor de resturi de dronă asupra unei clădiri rezidenţiale”, a scris guvernatorul regional interimar, Vitali Koroliov, pe Telegram.

Potrivit acestuia, „şase adulţi şi un copil” au fost răniţi în atac, iar aproximativ 20 de locuitori au trebuit să fie evacuaţi din cauza pagubelor suferite de clădire în urma atacului.

Agenţia de ştiri TASS a afirmat că resturile de dronă care au căzut au provocat un incendiu violent într-un apartament, iar ferestrele altor apartamente au fost sparte.

Rusia a anunţat joi că a doborât peste 300 de drone ucrainene în cursul nopţii, în unul dintre cele mai mari atacuri ucrainene. Sute de zboruri de pe aeroporturile din Moscova au fost perturbate.

Perioada de acum seamănă foarte mult cu sfârșitul celui de-al II-lea Război Mondial. “O prăbușire a fundamentelor politice"

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, bombardamente,

Dată publicare: 12-12-2025 12:40

Articol recomandat de sport.ro
Olandezii au descris în trei cuvinte ”remontada” din FCSB - Feyenoord
Olandezii au descris în trei cuvinte ”remontada” din FCSB - Feyenoord
Citește și...
Zelenski nu acceptă cedări teritoriale către Rusia fără referendum. O nouă contrapropunere, trimisă la Washington
Stiri externe
Zelenski nu acceptă cedări teritoriale către Rusia fără referendum. O nouă contrapropunere, trimisă la Washington

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins orice concesie teritorială către Rusia fără un referendum național și anunță că a trimis Washingtonului o nouă contrapropunere în cadrul discuțiilor privind planul de pace.

Planul lui Trump pentru pace, considerat o versiune economică a conferinței de la Yalta. Ce înțelegeri s-ar face cu Rusia
Stiri externe
Planul lui Trump pentru pace, considerat o versiune economică a conferinței de la Yalta. Ce înțelegeri s-ar face cu Rusia

„Ar fi o greșeală să-l împingem pe președintele ucrainean către o pace pe care poporul său nu o va accepta, după patru ani de suferință și moarte”, a declarat cancelarul german după o discuție tensionată cu Donald Trump.

Guvernul a aprobat semnarea Convenției pentru Comisia de despăgubiri a Ucrainei. Se vor analiza prejudiciile create de Rusia
Stiri externe
Guvernul a aprobat semnarea Convenției pentru Comisia de despăgubiri a Ucrainei. Se vor analiza prejudiciile create de Rusia

Guvernul a aprobat, vineri, prin memorandum, semnarea Convenţiei de înfiinţare a unei Comisii Internaţionale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina.

Recomandări
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta
Interviurile Stirileprotv.ro
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"

România ar putea ajunge, în viitorul apropiat, sub conducerea unui lider cu tendințe autoritare, iar acest lucru s-ar putea întâmpla “de pe o zi pe alta”.

Judecătorii din CSM sesizează Inspecţia Judiciară după dezvăluirile din documentarul Recorder
Stiri actuale
Judecătorii din CSM sesizează Inspecţia Judiciară după dezvăluirile din documentarul Recorder

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) anunţă că a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a face verificări privind informaţiile prezentate în documentarul Recorder.

Inflația a stagnat la 9,8% în noiembrie. Serviciile și mărfurile nealimentare, cele mai scumpe
Stiri Economice
Inflația a stagnat la 9,8% în noiembrie. Serviciile și mărfurile nealimentare, cele mai scumpe

Rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8% în luna noiembrie a acestui an, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 10,99%, mărfurile nealimentare cu 10,73% iar mărfurile alimentare cu 7,64%, potrivit datelor INS. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Decembrie 2025

47:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28