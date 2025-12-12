Rusia a atacat cu drone infrastructură energetică în regiunea Odesa, provocând incendii

Rusia a atacat cu drone în timpul nopţii infrastructură energetică în regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, provocând incendii şi pene de curent, au declarat vineri guvernatorul local şi serviciile de urgenţă, relatează Reuters.

Guvernatorul Oleg Kiper a declarat pe Telegram că atacul cu drone a lăsat fără electricitate mai multe localităţi din regiune, unde se află principalele porturi maritime ale Ucrainei.

Rusia şi-a intensificat atacurile asupra sectorului energetic şi a infrastructurii din Ucraina în ultimele săptămâni, vizând centrale electrice şi reţeaua feroviară.

Atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina

Cea mai mare companie energetică privată din Ucraina, DTEK, a declarat într-un comunicat că una dintre staţiile sale şi o altă instalaţie energetică, aparţinând unei alte firme, au fost lovite în timpul atacului.

DTEK a anunţat că a restabilit curentul electric pentru 40.000 de clienţi, însă 90.000 sunt în continuare fără electricitate.

Atac cu drone în Rusia, soldat cu răniţi

Rusia a anunţat la rândul său că şapte persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în cursul nopţii de joi spre vineri într-un atac cu dronă ucrainean în oraşul Tver, la circa 180 km nord-vest de Moscova.

„În Tver, ne confruntăm cu urmările căderilor de resturi de dronă asupra unei clădiri rezidenţiale”, a scris guvernatorul regional interimar, Vitali Koroliov, pe Telegram.

Potrivit acestuia, „şase adulţi şi un copil” au fost răniţi în atac, iar aproximativ 20 de locuitori au trebuit să fie evacuaţi din cauza pagubelor suferite de clădire în urma atacului.

Agenţia de ştiri TASS a afirmat că resturile de dronă care au căzut au provocat un incendiu violent într-un apartament, iar ferestrele altor apartamente au fost sparte.

Rusia a anunţat joi că a doborât peste 300 de drone ucrainene în cursul nopţii, în unul dintre cele mai mari atacuri ucrainene. Sute de zboruri de pe aeroporturile din Moscova au fost perturbate.

