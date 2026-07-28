„Am transmis condamnarea fermă a încălcării intenționate a spațiului aerian al României de către drone rusești”, a declarat marți un purtător de cuvânt al șefei diplomației UE, Kaja Kallas, potrivit Agerpres.

România are o graniță de aproximativ 600 de kilometri cu Ucraina, care respinge o invazie rusească de mai bine de patru ani.

Încălcarea spațiului aerian, calificată drept o escaladare gravă

Acest „act imprudent” este „o escaladare gravă, foarte gravă din partea Rusiei și amenință securitatea cetățenilor UE, stabilitatea regională și pacea internațională”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Kallas a propus, de asemenea, spre aprobare țărilor membre ale UE sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei în legătură cu astfel de incursiuni, precum și pentru un atac rusesc care a avariat consulatul onorific al Letoniei din estul Ucrainei.

UE își exprimă sprijinul pentru România și Letonia

România și Letonia „au parte de solidaritatea și sprijinul nostru deplin”, a declarat purtătorul de cuvânt.