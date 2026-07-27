„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, luni, 27 iulie, o țintă aeriană la est de Sulina. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la ora 08:53 pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 08:47. Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera, îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, a transmis MApN.

Locuitorii din zona de nord-est a judeţului Tulcea au primit, în jurul orei 08:47, un mesaj RO-Alert , au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Cetăţenii au fost avertizaţi că există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, menţionează mesajul RO-Alert.

Trei drone au fost doborâte de Armată în trei zile consecutive. Toate au fost doborâte de Armată.

Iar de la începutul războiului din Ucraina, în 33 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone ruseşti în spaţiul aerian naţional, precizează Ministerul Apărării Naţionale.