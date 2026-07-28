O analiză realizată de Euronews, pe baza datelor Eurostat pentru 2025, arată că țara a ajuns printre cele mai scumpe destinații mediteraneene în ceea ce privește costurile hotelurilor și restaurantelor, fiind depășită doar de Franța și Italia, scrie Novinite.

Raportul folosește ca reper indicele mediu al prețurilor din Uniunea Europeană, stabilit la 100. În acest clasament, Portugalia rămâne cea mai accesibilă destinație din zona Mediteranei, cu un indice de 73,6, fiind urmată de Turcia și Spania. Grecia înregistrează un indice de 86,1, în timp ce Croația a ajuns la 89,6, depășind astfel multe dintre destinațiile considerate tradițional mai scumpe.

De ce au explodat prețurile în Croația

Analistul economic Petar Vušković explică faptul că scumpirile sunt alimentate de creșterea costurilor suportate de companii.

Printre factorii care au dus la majorarea tarifelor se numără: prețurile mai mari la energie, creșterea salariilor și scumpirea alimentelor și a materiilor prime.

Toate aceste costuri sunt transferate, în final, în nota de plată achitată de turiști.

Datele Eurostat arată că și alimentele sunt mai scumpe în Croația decât în majoritatea statelor europene. Doar Franța, Grecia și Italia au niveluri mai ridicate ale prețurilor la produsele alimentare.

Specialiștii atrag însă atenția că statisticile trebuie interpretate cu prudență, deoarece Eurostat calculează media națională a prețurilor. Astfel, în cazul Croației sunt incluse atât destinații exclusiviste precum Dubrovnik și Hvar, cât și regiuni mai puțin turistice, precum Zagreb, Lika sau Slavonia.

Peste 1,6 milioane de recenzii analizate cu ajutorul inteligenței artificiale

Antreprenorul croat Ivan Ivankovic a analizat, cu ajutorul inteligenței artificiale, peste 1,62 milioane de recenzii publicate pe Google și Booking, referitoare la cinci destinații mediteraneene.

Concluzia este clară: principala nemulțumire a turiștilor care vizitează Croația este reprezentată de nivelul ridicat al prețurilor.

Potrivit analizei, expresia „prea scump” apare mai des în recenziile despre Croația decât în cele dedicate oricărei alte destinații incluse în studiu.

Ce îi nemulțumește pe turiști

Pe lângă costurile ridicate, vizitatorii reclamă și alte probleme întâlnite în timpul vacanțelor: unele localuri acceptă exclusiv plata în numerar; apa îmbuteliată este foarte scumpă; locurile de parcare sunt puține și costisitoare; aerul condiționat este folosit insuficient; porțiile servite în restaurante sunt mai mici decât se așteptau turiștii.

Analistul Petar Vušković avertizează că majorarea continuă a prețurilor la cazare, restaurante și băuturi poate afecta competitivitatea Croației pe piața turismului mediteranean.

Deși țara continuă să atragă milioane de vizitatori în fiecare an, scumpirile constante riscă să schimbe percepția turiștilor și să îi determine să aleagă destinații mai accesibile, precum Portugalia, Turcia sau Spania.