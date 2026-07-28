Iranul a declarat că dorește să administreze Strâmtoarea Ormuz împreună cu Omanul, care controlează malul opus, și să perceapă taxe pentru servicii de la navele care o utilizează. Washingtonul dorește revenirea la situația de dinainte de război, când navele puteau trece liber, fără a plăti nimic, și susține că perceperea unor taxe obligatorii ar fi ilegală, potrivit News.ro.

Conform propunerii omaneze, Iranul nu va exercita controlul exclusiv, iar taxele ar fi voluntare, a declarat o sursă pentru Reuters. Sistemul ar fi similar cu cel în vigoare în Strâmtoarea Malacca din Asia, unde Indonezia, Malaezia și Singapore solicită navelor să plătească contribuții voluntare pentru finanțarea navigației, protecția mediului și operațiunile de căutare și salvare.

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a discutat luni despre Strâmtoarea Ormuz cu omologii săi din Oman și Arabia Saudită și a subliniat necesitatea cooperării regionale, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe iranian.

Președintele Donald Trump, care a suspendat brusc, în weekend, o campanie de bombardamente americane care dura de două săptămâni, în cadrul celei mai recente schimbări strategice de direcție, a declarat că sunt în curs „discuții constructive” cu Iranul, dar a amenințat că va relua atacurile dacă negocierile nu vor da rezultate. Iranul neagă că ar intenționa să reia negocierile cu Statele Unite.

Washingtonul a lansat o nouă campanie de bombardamente la începutul acestei luni pentru a întrerupe controlul Iranului asupra strâmtorii, prin care trecea aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial înainte de război.

Iranul a închis efectiv strâmtoarea pentru navele care nu îi aparțin după ce Statele Unite și Israelul au lansat un atac pe 28 februarie. Un acord încheiat luna trecută între Statele Unite și Iran a redeschis-o parțial, dar acordul s-a destrămat la începutul lunii iulie, după ce Iranul a tras asupra unor nave care foloseau un coridor pe care nu îl aprobase.

Trump avertizează că sunt posibile noi atacuri

Trump a anulat ultima sa campanie de atacuri aeriene după ce a primit informații de la comandanții militari, conform cărora strategia aplicată până atunci își epuizase potențialul. Cele 13 nopți consecutive de bombardamente americane au provocat zeci de victime în Iran și au distrus poduri și tuneluri în sudul țării, precum și ținte militare.

Iranul a răspuns cu atacuri asupra bazelor americane din țările vecine, în urma cărora au murit patru militari, precum și cu lovituri asupra infrastructurii civile din statele din Golf, despre care a afirmat că reprezintă un răspuns pentru atacurile americane asupra țintelor civile.

Iranul a declarat că va înceta focul atât timp cât o va face și Washingtonul. Cu toate acestea, luni au fost semnalate atacuri cu drone în Iordania, Arabia Saudită și nordul Irakului, iar marți Iordania a raportat doborârea unei alte drone.

Luni, Trump și-a exprimat optimismul cu privire la un acord care să pună capăt conflictului de cinci luni, avertizând, totodată, că atacurile SUA vor fi reluate dacă negocierile nu vor da rezultate.

„Cred că există o șansă bună ca ceva să se întâmple, iar dacă se întâmplă, bine; dacă nu, ne întoarcem la ceea ce făceam acum două zile”, a spus Trump.

Iranul susține că nu a solicitat noi negocieri cu Statele Unite, pe care le acuză că au încălcat acordul încheiat luna trecută privind un cadru pentru discuții menite să pună capăt războiului.

Președintele SUA urmează să se întâlnească marți, la Washington, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Deși Israelul a fost implicat în campania inițială de bombardamente, acesta nu a participat la discuțiile de pace ulterioare, iar relațiile recente dintre cei doi lideri au fost tensionate.

Trump a fost nevoit să îl împiedice pe liderul israelian să atace ținte din Liban în încercarea de a slăbi militanții Hezbollah susținuți de Iran, ceea ce a complicat negocierile de pace cu Teheranul.

Prețul petrolului scade și marți

Încetarea campaniei de bombardamente americane din weekend a determinat o scădere a prețurilor petrolului cu aproximativ 8% luni, iar scăderea a continuat și marți. Contractele futures pe țițeiul Brent au înregistrat o scădere de peste 2,5%, ajungând la aproximativ 86 de dolari pe baril marți, la jumătatea dimineții.

Washingtonul și Teheranul au ajuns la un acord în luna iunie cu privire la un cadru pentru negocierile care ar fi urmat să aibă loc până la sfârșitul lunii august, în vederea soluționării unor probleme majore, precum programul nuclear al Iranului.

Cu toate acestea, cele două părți au avut divergențe cu privire la interpretarea formulării din memorandum referitoare la strâmtoare, Washingtonul insistând că aceasta impune Teheranului să permită libera circulație, în timp ce Iranul susține că îi conferă autoritatea de a supraveghea tranzitul.