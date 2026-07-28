Poliţia Română informează că în 27 iulie poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Călăraşi, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi, au făcut patru percheziţii domiciliare, în judeţele Călăraşi şi Constanţa, la persoane cercetate pentru înşelăciune, în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, potrivit News.ro.

Ce acuzații li se aduc

Din cercetări a reieşit că, în perioada 3 aprilie 2025 – 29 mai 2026, două femei de 37 şi 40 de ani ar fi indus în eroare două angajate ale unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi, cu privire la un proiect european de digitalizare pentru care este necesară înscrierea unui grup-ţintă format din pensionari. Potrivit poliţiştilor, persoanelor vizate li s-ar fi prezentat că, prin participarea la proiect, urmau să beneficieze de foloase materiale.

„Folosindu-se de datele de identificare obţinute astfel, cele două persoane de sex feminin ar fi solicitat şi încheiat, în mod fraudulos, 33 de contracte de credit la o instituţie financiară nebancară, cauzând un prejudiciu de 1.044.000 de lei. Totodată, la data de 7 mai a.c., o altă femeie, de 41 de ani, ar fi falsificat semnătura unui bărbat şi ar fi sprijinit activitatea infracţională, prejudiciul cauzat în acest caz fiind de 100.000 de lei”, precizează sursa citată.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat bani, telefoane mobile folosite pentru comiterea infracţiunilor, documente privind efectuarea unor tranzacţii financiare şi alte înscrisuri.

De asemenea, au fost puse în executare trei mandate de aducere, iar persoanele au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi pentru audieri. Cele două femei au fost reţinute pentru 24 de ore.

Activitatea s-a desfăşurat cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului Criminalistic şi al luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul I.P.J. Călăraşi şi I.P.J. Constanţa.