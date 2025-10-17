UE dezvăluie planuri majore pentru apărarea Europei, pe fondul temerilor alimentate de invazia Rusiei în Ucraina

Comisia Europeană a prezentat patru proiecte majore de apărare, inclusiv un sistem antidronă şi un plan de fortificare a frontierei estice.

Propunerile, incluse într-o „foaie de parcurs” a politicii de apărare europene, reflectă temerile alimentate de războiul din Ucraina că Rusia ar putea ataca un stat membru al UE în următorii ani, precum şi apelurile preşedintelui american Donald Trump către Europa de a face mai mult pentru propria securitate.

„Pericolul nu va dispărea nici măcar după încheierea războiului din Ucraina. Este clar că trebuie să ne întărim apărarea împotriva Rusiei”, a declarat şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, într-o conferinţă de presă.

Consolidarea frontierelor de est ale UE

Comisia a declarat că două „proiecte emblematice” sunt deosebit de urgente: Iniţiativa europeană de apărare împotriva dronelor, cunoscută anterior sub numele de „zidul împotriva dronelor”, şi Eastern Flank Watch, care vizează „fortificarea frontierelor estice ale UE pe uscat, în aer şi pe mare”.

Comisia Europeană a declarat că ambele proiecte ar trebui să aibă o capacitate iniţială până la sfârşitul anului viitor. Proiectul privind dronele ar trebui să fie pe deplin funcţional un an mai târziu, iar „Eastern Flank Watch” ar trebui să atingă acest statut la sfârşitul anului 2028.

Scut aerian şi spaţial

De asemenea, Comisia Europeană a propus un scut aerian european, pentru apărarea împotriva rachetelor şi a altor ameninţări aeriene, precum şi un scut spaţial european, pentru protejarea activelor şi serviciilor spaţiale europene.

Liderii celor 27 de guverne membre ale UE vor decide dacă vor aproba propunerile emblematice şi vor conveni asupra persoanelor care vor conduce proiectele ce vor primi undă verde.

Ministrul ucrainean al apărării, Denîs Şmîhal, a lăudat planurile ca fiind „un punct de cotitură în gândirea europeană privind securitatea – un plan de menţinere a păcii prin forţă”. Şmîhal a scris pe X că armata ucraineană este „acum o parte integrantă a securităţii colective a Europei”.

Test pentru ambiţiile de apărare ale UE

Aceste proiecte de referinţă reprezintă un test al ambiţiilor UE de a juca un rol mai important în apărarea Europei – domeniu rezervat în mod tradiţional guvernelor naţionale şi alianţei militare NATO.

Funcţionarii Comisiei Europene au declarat că propunerile se bazează pe obiectivele de capabilitate ale NATO, dar guvernele UE vor avea rolul principal în gestionarea proiectelor.

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a calificat foaia de parcurs drept „un mega-plan de livrare, cu calendare, obiective şi obligaţii de raportare clare”.

„De aceea putem numi ziua de astăzi ziua livrării de rezultate – sau ziua D pentru realizare”, a afirmat el.

Fără finanţare nouă pentru noile proiecte

Comisia nu a stabilit un buget pentru proiecte.

Kubilius a declarat că statele membre ale UE vor trebui mai întâi să cadă de acord asupra detaliilor proiectelor, înainte de a le putea estima costurile.

El a afirmat că ţările UE ar putea utiliza bugetele naţionale de apărare, care au crescut rapid în ultimii ani, şi fonduri precum schema de împrumuturi SAFE a UE pentru proiecte de apărare, în valoare de 150 de miliarde de euro şi lansată în acest an.

