UE deblochează 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina. Banii susțin bugetul și reformele în plin război cu Rusia

Comisia Europeană a deblocat 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina, pentru a sprijini finanţele ţării şi administraţia publică, în timp ce aceasta continuă să lupte împotriva invaziei Rusiei, informează luni un comunicat al executivului UE.

Este cea de a şasea plată regulată în cadrul Facilităţii pentru Ucraina, principalul instrument al Uniunii pentru sprijinirea redresării Ucrainei, a reformelor şi a parcursului către aderarea la UE. Facilitatea contribuie la stabilizarea bugetului de stat, permiţând Kievului să avanseze reforme structurale ambiţioase, esenţiale pentru integrarea europeană.

Odată cu această a şasea tranşă, UE a deblocat până în prezent 26,8 miliarde de euro în cadrul Planului pentru Ucraina din martie 2024, adică aproape 70% din fondurile disponibile în cadrul primului pilon al Facilităţii pentru Ucraina.

Plata urmează implementării cu succes a reformelor în domenii de importanţă strategică, între care gestionarea finanţelor publice, sistemul judiciar, pieţele financiare, descentralizarea şi politica regională, sectorul agroalimentar, gestionarea materiilor prime critice, precum şi tranziţia verde şi protecţia mediului.

"Aceste reforme demonstrează modul în care Facilitatea pentru Ucraina stimulează direct progresul pe teren, chiar şi în condiţii de război", se precizează în comunicatul CE.

Mesajul Comisiei Europene

"Ucraina realizează reforme reale într-un ritm remarcabil, în pofida agresiunii Rusiei. Prin Facilitatea pentru Ucraina, UE impulsionează reforme care apropie Ucraina de UE, sprijinind în acelaşi timp nevoi critice, inclusiv securitatea energetică pe timp de iarnă. Facilitatea pentru Ucraina va rămâne esenţială pentru menţinerea impulsului reformelor şi pentru viitorul european al Ucrainei", a declarat comisarul european pentru extindere, Marta Kos, citată în comunicat.

Ucraina a depus o cerere de plată parţială la 11 noiembrie. La 11 decembrie, Consiliul a aprobat evaluarea CE potrivit căreia Ucraina a îndeplinit cu succes opt indicatori de reformă legaţi de această a şasea plată trimestrială regulată, precum şi un indicator restant din cea de-a patra plată, se mai precizează în comunicatul CE.

